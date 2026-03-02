El proyecto Altar, uno de los desarrollos de cobre más relevantes del sur sanjuanino, avanza hacia su etapa de prefactibilidad económica y evalúa formalmente su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Así lo confirmó Javier Robeto, Country Manager de Aldebaran Resources, en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE desde la PDAC 2026, en Canadá.

La feria, organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada, se desarrolla en el Metro Toronto Convention Centre y concentra a las principales operadoras, fondos y actores financieros del sector minero global. En ese escenario, Altar mostró avances concretos y puso sobre la mesa una definición estratégica: cuándo y cómo presentarse al RIGI.

Publicidad

Un proyecto con horizonte de cinco décadas

Ubicado en Calingasta, Altar es un pórfido de cobre-oro que en octubre pasado dio a conocer su Estudio Económico Preliminar (PEA), donde delineó un esquema de explotación mixto —a cielo abierto y subterráneo— con una vida útil estimada cercana a los 50 años.

“Ese estudio mostró los primeros pasos de la viabilidad económica. Ahora estamos avanzando sin pausa hacia la prefactibilidad, que proyectamos para mediados de 2027”, explicó Robeto.

La compañía intensificó en las últimas campañas las perforaciones de relleno, estudios geotécnicos, análisis hídricos y trabajos de ingeniería. El objetivo es consolidar el modelo técnico y financiero que respalde la siguiente etapa.

Publicidad

RIGI: decisión en análisis

El régimen nacional aparece como una herramienta clave en la hoja de ruta. “Estamos evaluando cuándo preparar el expediente para presentarnos al RIGI. El proyecto ya tiene un grado de avance suficiente como para armar una presentación”, señaló el ejecutivo.

Según detalló, la empresa analiza dos caminos: avanzar con la información del PEA 2025 o esperar a contar con los datos más robustos que surjan de la prefactibilidad.

Publicidad

“La extensión del plazo nos da margen para decidir si presentamos ahora o si lo hacemos con un expediente más sólido”, indicó.

Macro ordenada y señales al mercado

Robeto sostuvo que Argentina siempre fue reconocida por su potencial geológico de clase mundial, pero que el factor determinante era el contexto macroeconómico.

“El mundo inversor estaba esperando orden macro, menos restricciones para disponer de fondos y seguridad jurídica. Son pasos que se han acelerado en los últimos años”, afirmó.

En ese marco, consideró que el RIGI resulta central para proyectos de gran escala que deben tomar decisiones de construcción en el corto y mediano plazo.

Un año de definiciones

Para Aldebaran, 2026 será un año clave. La meta es cerrar la prefactibilidad en 2027 y, en paralelo, definir el momento oportuno para ingresar al régimen.

En la PDAC, donde se trazan las pautas del calendario minero global, Altar se presenta como uno de los proyectos que pueden marcar la próxima etapa productiva de San Juan.

Desde Canadá, GRUPO HUARPE continúa con la cobertura especial de la convención que concentra las decisiones que pueden transformar el potencial geológico en inversión concreta y desarrollo para la provincia.