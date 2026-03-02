El comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ahmad Vahidi, afirmó este lunes que el Estrecho de Ormuz se encuentra cerrado y advirtió que cualquier embarcación que intente atravesarlo será “abatida con fuego”, según reportaron medios locales iraníes.

El anuncio se produjo en el marco de una fuerte escalada militar en Medio Oriente, luego de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra distintos puntos estratégicos de Irán, que derivó en la eliminación del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El cierre del estrecho (por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo) generó un impacto inmediato en los mercados internacionales.

La referencia global del crudo, el Brent, llegó a subir hasta un 10% durante la jornada del lunes, superando los 82 dólares por barril. La escalada se produjo tras reportes de ataques contra al menos tres buques en la zona durante el fin de semana, en el contexto de las arremetidas cruzadas entre Washington, Tel Aviv y Teherán.

En paralelo, los precios del gas natural también registraron fuertes incrementos, con subas de hasta el 25%, reflejando la preocupación de los mercados ante una posible interrupción prolongada del suministro energético global.

La situación mantiene en alerta a las principales economías del mundo, ante el riesgo de un conflicto regional de mayor escala y su impacto directo en la energía y la inflación internacional.