Después de convertirse en figura en el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys (marcando el gol que abrió el triunfo 2-0 pese a jugar con molestias físicas) Ángel Di María fue consultado sobre la posibilidad de volver a la Selección Argentina para disputar el Mundial de 2026.

En diálogo con un programa radial, el campeón del mundo señaló que “volver se puede volver siempre, esa es la realidad”, dejando una mínima puerta abierta a una eventual convocatoria globalista. Al mismo tiempo, aclaró que está “tranquilo”, consciente de los comentarios de los hinchas y de las generaciones emergentes, y reafirmó que su postura actual no ha cambiado respecto a su salida del seleccionado.

Publicidad

La declaración se da en un contexto donde Di María, a sus 38 años, sigue siendo decisivo a nivel local con Rosario Central y mantiene un alto nivel de juego, pese a considerar que su ciclo en el seleccionado había culminado tras la última Copa América.

Aunque no hay señales de una inminente vuelta a la Albiceleste, su respuesta generó debate entre los hinchas y especialistas, especialmente en un momento en que algunos referentes como Lionel Messi también han planteado en el pasado que la puerta queda abierta para el Mundial siempre que la condición física y la motivación lo permitan.

Publicidad

La definición final sobre la lista de convocados para el Mundial 2026 aún está lejos, y dependerá tanto del rendimiento de los jugadores como de las decisiones técnicas del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni.