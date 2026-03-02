La Justicia de San Juan condenó a un hombre identificado como Juan Ignacio Romero a seis meses de prisión de cumplimiento condicional, tras admitir su responsabilidad en un hecho de hurto agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa.

El caso fue investigado por la fiscal Dra. Yanina Galante, con la intervención de la ayudante fiscal Dra. Lucía Escudero, y se resolvió mediante juicio abreviado.

El hecho ocurrió el pasado 26 de febrero, alrededor de las 17:00, en el Loteo Santa Isabe del departamento Chimbas. Según la investigación, Romero actuó junto a un menor de 15 años y se dirigió hasta la vereda del domicilio donde se encontraba estacionada una motocicleta Yamaha 125, color negro.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, ambos utilizaron una llave frances para desajustar la tuerca que sostenía la rueda delantera del rodado y lograron sacarla con la intención de robarla.

Sin embargo, en plena maniobra, la motocicleta cayó y golpeó contra una ventana de la vivienda, lo que alertó al propietario y a su pareja, quienes se encontraban en el comedor. Al asomarse, observaron a los dos sujetos en el lugar.

El damnificado salió a perseguir a los sospechosos, mientras que su pareja se comunicó con el 911 y aportó características físicas y de vestimenta, además de indicar que habían huido hacia un descampado colindante.

Minutos después, personal policial se dirigió por calle Salta hasta el extremo opuesto del terreno baldío y logró localizar a los implicados. Al momento de la aprehensión, tenían en su poder la rueda sustraída y la herramienta utilizada para cometer el ilícito.

Finalmente, tras el acuerdo de juicio abreviado, Romero recibió una condena de seis meses de prisión condicional, quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta establecidas por la Justicia.