El juicio contra el guardavida, Juan Simón Molina, acusado de actuar con negligencia en el camping del Foro de Abogados tras la muerte de un niño de tres años que cayó a la pileta, terminó con una condena “intermedia” este lunes. El juez dictó una pena que no se acercó a los pedidos por las partes. El debate jurídico de la jornada inició con alegatos llenos de chicanas y terminó con un fuerte rechazo por parte de la familia del bañero, que se expresó de diferentes formas en las afueras de Tribunales. La particular manera en que reclamó la madre de Molina.

El juez decidió condenar a Molina. Foto DIARIO HUARPE.

El juez Ramón Alberto Caballero resolvió la sentencia para Molina de un año de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer como guardavida. Lejos estuvo de los cuatro años de prisión pedida por la querella (abogados Marcelo Fernández y Franco Montes), de los tres años solicitado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros y de la absolución exigida por la defensa (abogados Leonardo Villalba y Carla Manini).

Publicidad

En los alegatos los abogados tiraron con munición gruesa. Fernández y Montes señalaron que el único responsable de la muerte de Santiago Furlotti fue Molina. Tras mencionar a todos los testigos que pusieron en escena al niño y al guardavida, Marcelo Fernández dijo: “Si vamos a largar verdura por largar y decir estupideces”, en referencia a lo expuesto por la defensa del acusado, que habló de la responsabilidad de los padres de la víctima, e inclusive, mencionó que los Furlotti mintieron en su declaración con el lugar de donde se encontraban.

Palos entre la querella y la defensa. Foto DIARIO HUARPE.

Villalba respondió a esto y pidió al juez que su colega hablara con “decoro” y no usara palabras fueras de las permitidas en este tipo de audiencia. “El mismo decoro con el que habla la defensa”, refutó Fernández.

Eso fue un mínimo extracto de lo que ocurrió en el juicio durante los alegatos. Posteriormente, vino la última palabra del acusado. "Desde el fondo de mi corazón, le deseó pronta resignación y mucha fuerza a la familia de Santiago", dijo Juan Simón Molina. El acusado y condenado por actuar con negligencia destacó además que estuvo 10 años en el camping de Foro de Abogados, donde recibió reconocimiento por su buen trabajo.

Así se retiró Molina de Tribunales. Foto DIARIO HUARPE.

Sin embargo, nada de lo que dijo y nada de lo que planteó su defensa fue considerado por el juez del juicio Ramón Alberto Caballero, que decidió condenar al bañero.

Publicidad

La sentencia tuvo un fuerte rechazo por parte de la familia de Molina. Hubo gritos en la salida de Tribunales por parte de algunos parientes, mientras que su madre se expresó de una manera muy particular. La mujer sacó un silbato y lo sonó durante su retiro del edificio del Poder Judicial.

Abrazos con la familia, así se despidió Molina del Poder Judicial. Foto DIARIO HUARPE.

El guardavida se retiró con un sabor agridulce de la sala con la tranquilidad de saber que no irá a la cárcel (la querella pidió prisión efectiva), pero con la mala noticia de que no podrá seguir ejerciendo su profesión por los cinco años de inhabilitación que le impuso el magistrado. A la salida del juicio, Molina no hizo declaraciones a la prensa y se abrazó con todas las personas que lo esperaban en los alrededores de Tribunales. Manini, abogada del bañero, adelantó que apelará el fallo.