Caso Green House en San Juan: 30 denuncias por estafa y dos detenidos

La UFI Delitos Informáticos de San Juan lidera una investigación sobre la firma Green House, una organización financiera que atraía inversores con la promesa de obtener ganancias elevadas. Ante el incumplimiento de los retornos económicos, los damnificados recurrieron a la Justicia, acumulando hasta la fecha aproximadamente 30 denuncias.

La causa, cuya formalización es inminente para ventilar los detalles de la maniobra, ya cuenta con medidas concretas: la detención de las dos caras visibles de la entidad. Los detenidos son Brisa Ocampo, de 26 años, quien es comerciante y estudia Enfermería (aprehendida el pasado viernes), y su pareja, Francisco Ontiveros, de 25 años, también dedicado al comercio.

Esta presunta estafa se vincula al histórico "Esquema Ponzi", un sistema de fraude que cobró notoriedad en 1920 en Estados Unidos a través del italiano Carlo Ponzi. En aquel entonces, Ponzi captaba sumas de dinero para supuestas inversiones con sellos postales, utilizando el capital de los nuevos ingresantes para pagar a los primeros aportantes. Sin embargo, al no existir una actividad económica real que generara ganancias, el sistema colapsó, provocando que quienes entregaron sus ahorros nunca recuperaran su capital y resultaran defraudados.