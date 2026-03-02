Receta de Creme Brulée: ingredientes y paso a paso

La reconocida cocinera Ximena Sáenz presentó ante sus seguidores de redes sociales su propia versión de un clásico francés, denominada “Creme Brulée de Amelie”. Sobre la inspiración del plato, la chef escribió: “Todos amamos la forma de ver el mundo que tenía Amelie. En honor a ella: la receta del Creme Brulée“.

Al explicar las características de esta preparación, Sáenz señaló: “La Creme Brulée es como un flan, pero que se hace con yema y con cremas y que está invertido, porque es, en vez de como el flan argentino, que tiene el caramelo abajo, la Creme Brulée tiene el caramelo arriba y queda crocante, la diferencia". Para llevarla a cabo, se requieren 5 yemas de huevo, 720 ml de crema de leche, 150 gramos de azúcar y cantidad necesaria de esencia o chaucha de vainilla.

Respecto a los utensilios, la chef advirtió que “es clave tener un molde de cerámica que pueda ir al horno y que sea petiso”. En cuanto a la composición, indicó: “Se hace con tres ingredientes: yemas de huevo, crema de leche y azúcar. Después, algún aromatizante, en este caso yo usé chaucha de vainilla, pero se puede hacer tranquilamente con esencia de vainilla“.

El proceso técnico comienza con la integración de los elementos: “Mezclamos las yemas con el azúcar y la crema caliente, pero no hervida. Lo mezclamos, lo colamos para que no quede ningún pedacito de huevo por ahí; y, después, lo volcamos en cuencos. Más o menos, un centímetro y medio, no mucho más de mezcla".

Para la cocción, la experta detalló: “Eso se pone en una placa al horno, a baño maría, y se cocina más o menos por 35 minutos a 150 grados. Cuando sale del horno, está un poco gelatinoso, pero tiene que quedar así, no esperen que esté durito“.

Finalmente, sobre el acabado y el servicio, aconsejó: “Lo sacan del horno, lo sacan del baño maría, lo dejan enfriar afuera de la heladera y, después, a la heladera. ¿Cómo se termina? Con ese bruleado. Si quieren que quede finita la capa de caramelo, poca cantidad de azúcar, soplete y a disfrutar".