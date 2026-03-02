El presidente Javier Milei fue el gran protagonista del domingo por la noche al encabezar la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina. Además del contenido político de su mensaje, el dato que más llamó la atención fue el nivel de audiencia que obtuvo la cadena nacional.

El mandatario llegó al Congreso a las 21:00 y comenzó su discurso a las 21:09 con un piso de 19,1 puntos de rating, sumando los canales de aire y las señales de noticias por cable. Con el correr de los minutos, la transmisión fue creciendo hasta alcanzar un pico máximo de 21,3 puntos.

Según informó la cuenta especializada Rating Político, el mensaje presidencial fue seguido por más de 1.300.000 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el número quedó apenas dos puntos por encima de los casi 19 puntos registrados en la apertura de sesiones de 2024.

Durante su intervención, Milei hizo un balance de su gestión, describió la situación económica y social del país y adelantó los principales proyectos que buscará impulsar a lo largo de 2026. El discurso estuvo atravesado por momentos de fuerte tensión con sectores de la oposición presentes en el recinto.

En uno de los pasajes más duros de la noche, el Presidente lanzó críticas directas y frases contundentes hacia sus adversarios políticos, en un intercambio que generó reacciones inmediatas dentro y fuera del Congreso.

Más allá del contenido político, el dato del rating abrió el debate sobre el nivel de interés social que despiertan este tipo de mensajes oficiales. Si bien la audiencia fue considerable, los números no mostraron un salto significativo respecto al año anterior, algo que sorprendió a analistas que esperaban una cifra más alta.