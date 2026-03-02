Fórmula 1 evalúa suspender carreras en Medio Oriente por la guerra

La máxima categoría del automovilismo mundial se encuentra en estado de alerta máxima. La Fórmula 1 evalúa seriamente suspender las próximas carreras programadas en Medio Oriente debido a la escalada bélica en la región. El titular de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed ben Sulayem, fue contundente al asegurar que atraviesan “momentos difíciles” y que la prioridad absoluta será proteger a los equipos y al personal de la categoría en medio del conflicto.

El máximo organismo del automovilismo mundial difundió un comunicado oficial firmado por su presidente, en el que expresó su profunda preocupación por el estallido de la guerra. En el texto, se confirmó que la FIA está realizando evaluaciones permanentes sobre la viabilidad de las carreras programadas en la región para garantizar la seguridad de todos los integrantes del circo de la F1.

La seguridad, por encima del negocio

La postura de la FIA es clara: la integridad física del personal está por encima de cualquier compromiso comercial. Tras los recientes ataques, la logística y la seguridad para albergar eventos de tal magnitud se han vuelto un desafío complejo. La categoría monitorea minuto a minuto el devenir del conflicto para tomar una decisión final sobre las próximas fechas en el calendario.

La Fórmula 1 ya ha tenido antecedentes de cancelar o reprogramar eventos por cuestiones de seguridad en la región, y esta nueva crisis pone en duda la realización de los grandes premios previstos en el corto plazo. Los equipos ya están al tanto de la situación y esperan directivas oficiales para saber cómo proceder ante un escenario de alta volatilidad.

El comunicado de la FIA

“Como Presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos aquellos afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y apoyamos a las familias y comunidades impactadas”

“En este momento de incertidumbre, esperamos calma, seguridad y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades”

“Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras supervisamos los acontecimientos con atención y responsabilidad”

“La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA.”

“Nuestra organización está construida sobre la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca”

Mohammed Ben Sulayem

Presidente de la FIA