Este lunes por la tarde el proceso judicial contra Óscar Kerman, el oftalmólogo sanjuanino acusado de abuso sexual por siete pacientes, se dio por concluido en Tribunales. El hombre aceptó la culpabilidad de tres de los ocho hechos (una mujer habló de dos hechos) que le achacaron y fue condenado a un año y 10 meses de cárcel sin encierro por las tres situaciones, que encuadraron en el delito de abuso sexual simple. Todo se dio en un acto de juicio abreviado que casi se cae por las declaraciones que hizo el médico de la audiencia. Habló de "campaña mediática" y "sentirse robado".

El resto de los hechos denunciados no encuadró dentro del delito de abuso sexual simple y ningún otro delito que no sea el acoso sexual, por eso desde Fiscalía Cavig no pudieron pedir una condena mayor. Sin embargo, desde unidad fiscal destacaron que llegar a esta instancia fue muy importante porque no solo se logró una sentencia, sino que además se estableció un antecedente penal con respecto a la atención inapropiada de médicos para con sus pacientes, con la expectativa de que estas situaciones no sigan ocurriendo.

Los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación son Roberto Ginsberg y Eduardo Martínez. Este último destacó ante DIARIO HUARPE que las víctimas ya saben la posición que tomó fiscalía ante el caso Kerman. "Les explicamos qué hechos podían ser juzgados y qué no", dijo y agregó: "Las víctimas fueron contenidas durante todo el proceso".

El oftalmólogo Kerman fue denunciado en julio del año 2021. Tras conocerse el primer caso en los medios de comunicación llegaron las demás denuncias. Este lunes fue condenado por dos hechos de abuso contra una paciente y un hecho contra otra. Las mujeres aseguraron que hubo insinuaciones de contenido sexual y manoseos en la cola y en los pechos por parte del médico en medio de la consulta médica, lo que produjo incomodidad y rechazo.

El acuerdo de juicio abreviado casi se cae por las declaraciones que esbozó Kerman ante la jueza Gema Guerrero. "Siento honestamente que me han robado lo que construí, mi historia, por un montón de hechos que no son ciertos y son malinterpretados. Según lo que pude ver con el tiempo, (las denuncias) responden a una campaña periodística", dijo el profesional de la salud. Esto no respondía a una aceptación de culpabilidad, por eso la magistrada llamó a un cuarto intermedio para que los abogados Marcelo Fernández y Franco Montes pudieran hablar con su defendido.

Finalmente, tras el receso de unos pocos minutos, la jueza le hizo unas preguntas relacionadas con el caso para ver si el acusado prestaba conformidad al abreviado y este terminó aceptando los hechos acusados, la pena, el juicio abreviado y renunciando su derecho a un juicio. A pesar de esto, dejó en claro que en parte acordaba para terminar con lo que fue para él "un largo proceso judicial", que afectaba su reputación y que no lo aguantaba por su avanzada edad.

Con respecto a si el médico podrá seguir atendiendo pacientes, la Justicia no resolvió nada con ese tema. Fuentes judiciales dijeron a este medio que eso lo tiene que definir un comité de disciplina dentro del ámbito profesional que se maneja Kerman.