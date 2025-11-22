La familia de Milagros Gutiérrez se presentó el pasado jueves en la puerta de Tribunales para exigir justicia tras conocerse que Leonardo Tello, imputado por el homicidio de la niña ocurrido el 26 de diciembre de 2024 en Santa Lucía, estaría próximo a aceptar un juicio abreviado con una pena de 17 años de prisión. La noticia generó profundo malestar, especialmente porque el acusado está cerca de recuperar la libertad debido al inminente vencimiento de su prisión preventiva.

Publicidad

La madre de la víctima, Gisel Gutiérrez, expresó su indignación en diálogo con HUARPE al enterarse del posible acuerdo alcanzado entre Fiscalía y la defensa: “Me entero en la marcha que llegaron a un acuerdo de 17 años cuando yo pido perpetua" expresó indignada. La mujer aseguró que la familia no fue notificada del avance del proceso y la situación se volvió aún más tensa porque el conocimiento del acuerdo se produjo justo durante la convocatoria que tenia como objetivo marchar al cumplirse casi un año del hecho y por casi la finalización del plazo de prisión preventiva para Tello.

Según explicó Gutiérrez, un fiscal o ayudante fiscal le informó que se había convenido una pena de 17 años basada en la escala penal aplicable, que va de 10 a 25 años. Aunque el acuerdo no está firme, desde la investigación estiman que podría ser la pena finalmente dictada. La madre cuestionó esta posibilidad y enfatizó que el crimen destruyó su vida y la de sus hijos, quienes aún enfrentan las graves secuelas emocionales del hecho.

Publicidad

Durante la manifestación, Gutiérrez insistió en que Tello actuó con total intención: “Mató a mi hija de 10 años solo para lastimarme; mi hijo vio todo.” agregó, señalando que eso agravó el impacto familiar. La mujer afirmó que no observa señales de arrepentimiento por parte del acusado y reiteró que “17 años no es nada” en comparación con el daño causado.

El reclamo principal de la familia es que el caso no avance hacia un abreviado sin que sean escuchados y que se evalúe una pena mayor. Las autoridades judiciales continúan trabajando en la causa, pero aún no se anunció una decisión definitiva respecto del acuerdo.