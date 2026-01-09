Anchipurac apuesta al astroturismo y propone celebrar el Día de los Enamorados mirando el cielo

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac consolida su agenda de verano con una propuesta que combina divulgación científica, turismo sostenible y experiencias nocturnas bajo el cielo sanjuanino. A las ya programadas noches de observación astronómica, se suma una edición especial por el Día de los Enamorados, prevista para el 14 de febrero, pensada para parejas que buscan una alternativa distinta en contacto con la naturaleza.

Ubicado en Rivadavia, a unos 20 kilómetros del centro capitalino, Anchipurac se posiciona como uno de los espacios estratégicos para el desarrollo del astroturismo en la provincia.

Ciencia, cielo y territorio

Marcos Vallejos, licenciado en Turismo e integrante del equipo organizador, explicó que la propuesta tiene una fuerte base educativa. “No es solo mirar estrellas. Buscamos que la gente entienda qué está viendo, por qué esos cuerpos celestes están ahí y cómo se relacionan con nuestra vida en la Tierra”, señaló en diálogo con Te lo tengo que decir que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA.

Según detalló, las noches de observación están pensadas para todo público. “No hace falta saber de astronomía. La experiencia es guiada y accesible, desde chicos hasta adultos mayores”, remarcó.

Vallejos destacó que San Juan ofrece condiciones naturales ideales. “Tenemos cielos limpios, baja contaminación lumínica y un clima privilegiado. Eso nos permite observar planetas, nebulosas y estrellas con una nitidez que en otros lugares no es posible”, explicó.

Qué se observa en las noches de verano

Durante las actividades estivales, los asistentes pueden identificar cuerpos celestes característicos de la temporada. “En verano trabajamos mucho con la Nebulosa de Orión, que es una región donde nacen estrellas, y también con planetas como Júpiter y Saturno, siempre que las condiciones del cielo lo permitan”, indicó el especialista.

Además, se abordan conceptos científicos de manera sencilla. “Aprovechamos para explicar cuestiones como la rotación de la Tierra, las estaciones, cómo se orientaban nuestros pueblos originarios mirando el cielo y qué relación hay entre astronomía y ambiente”, agregó Vallejos.

Anchipurac como polo de astroturismo

Desde la organización remarcaron que la iniciativa forma parte de un proyecto de mayor alcance. “La idea es que Anchipurac se convierta en un polo de desarrollo astronómico y que San Juan se integre plenamente a la Ruta del Cielo”, sostuvo Vallejos.

En ese sentido, destacó el interés creciente del público. “Hemos tenido muy buena respuesta. Vienen sanjuaninos, pero también turistas de otras provincias que buscan experiencias vinculadas a la ciencia y la naturaleza”, señaló.

Cómo es la experiencia nocturna

La actividad comienza con un recorrido guiado por el edificio, donde se adaptan las estaciones educativas al enfoque astronómico. “Contamos cómo nuestros ancestros miraban el cielo y lo vinculaban con el agua, el tiempo y la producción. Todo eso se conecta con el eje ambiental del centro”, explicó Vallejos.

Luego se realiza la observación con telescopios profesionales y el acompañamiento de guías especializados. “La observación es participativa. La gente pregunta, se sorprende y se lleva conocimientos que después puede compartir”, indicó.

El cierre incluye una degustación de productos regionales y una experiencia de astrofotografía. “Buscamos que sea una vivencia completa, donde el conocimiento también esté asociado al disfrute”, agregó.

Edición especial por el Día de los Enamorados

Como novedad, el sábado 14 de febrero se realizará una edición especial por el Día de los Enamorados. “Será una noche pensada para parejas, con un clima más íntimo, manteniendo el contenido científico, pero sumando detalles románticos y una propuesta gastronómica acorde a la fecha”, adelantó Vallejos.

“El objetivo es ofrecer una forma distinta de celebrar, conectándose con el cielo, el ambiente y el paisaje sanjuanino”, expresó.

Inscripción y cupos

Las actividades cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Los interesados pueden anotarse a través del sitio turismoencontexto.com, redes sociales del proyecto o al teléfono 264 542 9117.

“El sistema es simple. Si todavía se puede inscribir, es porque hay lugar. Generalmente, los cupos se completan rápido”, concluyó Vallejos.

Con estas propuestas, Anchipurac refuerza su perfil como espacio de divulgación científica y atractivo turístico, sumando experiencias que invitan a redescubrir el cielo sanjuanino desde una mirada educativa y sustentable.