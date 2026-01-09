Vecinos de un barrio de Capital, en Concepción, volvieron a manifestar su preocupación por el estado de una casa abandonada ubicada en la intersección de calles Jujuy y Paraguay, una esquina de bajo tránsito vehicular que, según denuncian, se transformó con el paso del tiempo en un punto crítico para la seguridad de la zona. Ante este reclamo, desde el municipio aseguraron que tomaron intervención y mantienen un seguimiento para evitar que el inmueble sea ocupado.

La vivienda permanece deshabitada desde hace años, luego del fallecimiento de sus propietarios, y fue desmantelada casi por completo. “Se robaron puertas, ventanas y prácticamente todo lo que había, quedó abierta y sin ningún tipo de control”, explicó la vecina Laura Muñoz, al describir el deterioro del inmueble y la falta de medidas de seguridad.

Publicidad

Esa situación, según indicó, facilitó el ingreso constante de personas ajenas al barrio, principalmente durante la noche. “Se meten, a veces roban en los alrededores y después se esconden ahí o guardan cosas”, señaló, al remarcar el clima de inseguridad que se vive en la zona.

Según explicó a DIARIO HUARPE el coordinador de Gabinete de Capital, César Aguilar, el caso llegó a conocimiento del municipio a partir de denuncias vecinales. “Hay lugares donde hay denuncias, en calle Paraguay y Jujuy. Es una obra sin terminar, donde los vecinos dicen que se meten delincuentes”, señaló. En ese marco, indicó que se realizó una visita al inmueble junto a personal de la comunal y efectivos policiales para constatar la situación.

Publicidad

El funcionario detalló que durante la inspección no se encontraron personas en el interior de la vivienda. “Hicimos una visita con la gente de la comunal nuestra, que convocaron a alguien de la Policía, pero no había nadie en ese momento”, explicó. No obstante, remarcó que se decidió mantener controles periódicos en la zona.

“Estamos haciéndole un seguimiento a la zona por el pedido de los vecinos, para que la casa no se ocupe”, afirmó Aguilar, al referirse a las acciones que se sostienen para prevenir nuevos episodios de inseguridad en el sector.

Publicidad

El problema, de acuerdo con los testimonios vecinales, no se limita únicamente a la casa abandonada. Detrás del inmueble existen dos terrenos baldíos que se encuentran en total estado de abandono. “Esos terrenos no los limpian, hay basura, ramas secas y ratas”, indicó Muñoz, y sostuvo que esos espacios también son utilizados como refugio nocturno, lo que incrementa la preocupación por los riesgos sanitarios y de incendio.

Uno de los hechos que generó mayor alarma ocurrió recientemente durante la tarde. “Eran más o menos las siete u ocho y entró un hombre con una botella y prendió fuego”, relató la vecina. En ese momento, niños del barrio jugaban en la vereda. El foco ígneo fue advertido rápidamente y controlado en primera instancia por los propios vecinos, hasta la llegada de personal de Bomberos. “Si no se apagaba rápido, podía pasar a las casas de al lado, porque es una construcción de adobe y caña”, advirtió.

Los vecinos señalaron que los llamados a la Policía son frecuentes. “Llamamos cada dos por tres cuando se meten personas, pero el problema vuelve”, afirmó Muñoz, al tiempo que reconoció que existen intervenciones, aunque consideró que no alcanzan para resolver una situación que se repite.