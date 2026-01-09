Las intensas lluvias y la caída de granizo registradas en San Juan tuvieron un fuerte impacto en el sector agrícola. Productores locales estiman pérdidas de al menos el 30% en la producción, principalmente en hortalizas de hoja y en cultivos recientemente sembrados, y advierten que esta merma comenzará a trasladarse a los precios en las próximas semanas, con subas de magnitud similar.

Sergio López, presidente de la Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que las precipitaciones provocaron inundaciones en los terrenos productivos, afectando de manera directa a los cultivos más chicos. “La situación es complicada para los productores. Todo lo que se había sembrado recientemente o tenía poco crecimiento se perdió por las tormentas y por los suelos que quedaron completamente saturados de agua”, detalló.

Según explicó López, las hortalizas de hoja, como la lechuga, la acelga y la espinaca, fueron las primeras en sentir el impacto del exceso de humedad, ya que se trata de cultivos frágiles por las lluvias y el granizo. A ese escenario se suma el tomate, otro de los productos más comprometidos, debido a que la combinación de humedad y altas temperaturas acelera la pudrición del fruto. “Aunque siempre algo se rescata y sirve, el volumen final va a ser mucho menor, y eso termina afectando tanto al productor como al mercado”, advirtió.

El referente del sector explicó además que el daño no se limita a lo ya producido. El exceso de agua obliga a frenar la actividad durante al menos dos semanas, hasta que los suelos logren secarse. “Ahora tenemos que esperar que el campo drene. Esa demora retrasa la siembra y condiciona la disponibilidad de mercadería más adelante”, señaló.

En este escenario, López confirmó que mantuvo contacto con el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, para analizar posibles ayudas frente a las pérdidas. Sin embargo, el dirigente advirtió que la mayoría de los pequeños productores queda afuera de estos beneficios. “El 90% son tan chicos que no cumplen con los requisitos ni con la documentación que se exige para acceder a esos créditos”, señaló.

Ante la imposibilidad, el presidente explicó que muchos productores terminan afrontando la situación por sus propios medios. “Al no poder acceder a financiamiento, algunos siembran menos, otros recurren a prestadores informales o reducen la calidad de semillas y fertilizantes", aseveró

Con el clima aún inestable y alertas vigentes, el sector atraviesa semanas clave. La recuperación dependerá de que las condiciones mejoren, permitan retomar las tareas en el campo y eviten nuevas pérdidas. Desde la entidad remarcan que este tipo de fenómenos golpea con mayor fuerza a los pequeños productores, que cuentan con menos respaldo financiero para afrontar pérdidas, resembrar o esperar la recuperación de los suelos.

Menor producción y suba de precios

Tras la merma provocada por las lluvias, desde la Asociación de Chacareros Temporarios anticipan que los precios podrían aumentar entre un 30% y un 40% en las próximas semanas, como consecuencia directa de la menor oferta.

“El precio va a influir en todos los productos. Veníamos de un año muy malo, con valores muy bajos, pero ahora, con el deterioro de la producción, los precios se van a levantar”, aseveró López.

Precios

En cuanto a los valores que se manejan en el mercado, estos son los precios vigentes: el tomate redondo se comercializa entre $12.000 y $15.000, mientras que el tomate perita oscila entre $8.000 y $12.000. La lechuga alcanza los $6.000 la jaula, la acelga se vende a $600 por unidad, la espinaca a $1.000, la remolacha a $600 y el repollo ronda los $800 por unidad.