Las lluvias que afectan a San Juan durante estos días volvieron a poner en primer plano a las ferreterías, que registran un incremento en las consultas y ventas de productos destinados a evitar filtraciones y daños en las viviendas. Membranas, nylons, cemento y materiales para reparaciones rápidas encabezan la lista de los artículos más buscados por los vecinos, que suelen reaccionar cuando el agua ya empezó a caer. DIARIO HUARPE habló con ferreteros sanjuaninos para conocer el impacto de la lluvia en las ventas.

Eduardo Cortez, de Bulonera San Juan, explicó que el movimiento aumenta cuando aparecen los primeros inconvenientes en las viviendas. “La gente, como siempre, una vez que empieza la lluvia es cuando empiezan los apuros y hay muchas consultas. Sí ha aumentado la venta en membranas, ya sean líquidas, en pasta o en rollo, para tratar de resguardarse, y también el nylon, que es lo primero que empiezan a consumir en esta época”, señaló.

Publicidad

En cuanto a los precios, Cortez detalló que las membranas líquidas parten desde los $36.500, mientras que las membranas en pasta se ubican entre los $46.000 y $47.000. Además, mencionó la incorporación de nuevos productos: “Hay una membrana con caucho reciclado, de muy buena calidad, que está alrededor de los $100.000”. Respecto a las membranas en rollo, indicó que una de 35 kilos y cuatro milímetros, resistente al tránsito, cuesta unos $46.000, mientras que las más livianas, de 20 kilos, rondan los $30.000, aunque advirtió que “son muy finas y con el calor o los animales en los techos suelen romperse”.

Desde Ferretería Fernández, Emanuel Fernández comentó que el movimiento varía según el momento del día. “La mañana estuvo tranquila, pero ayer a última hora de la tarde hubo un lindo movimiento. Ahora la venta bajó un poco”, indicó. Sobre las preferencias de los clientes, explicó que la membrana líquida está teniendo buena salida, aunque aclaró que “siempre es recomendable el rollo de membrana, porque la líquida a veces no se aplica de manera correcta”.

Publicidad

Fernández precisó que un rollo de membrana de cuatro milímetros se consigue desde los $38.000, mientras que otros insumos complementarios también muestran rotación. “El precio del cemento ronda los $5.000, dependiendo de la marca, y la perlita está entre $8.000 y $8.300. Nosotros trabajamos una medida estándar que es la más buscada”, agregó.

Por su parte, Gerardo Iturrieta, de GyA Ferrelec, remarcó que la falta de previsión es un factor común. “La gente no toma precauciones. Sabemos que diciembre, enero y febrero son meses de lluvia en San Juan, pero cuando llueve recién salen a cambiar las membranas o a colocar nylon en los techos”, sostuvo.

Publicidad

Iturrieta señaló que, si bien durante la jornada de tormenta la venta fue moderada, espera un repunte en los próximos días. “Seguramente mañana se va a incrementar todo lo que es la venta”, afirmó. En su comercio ofrecen membranas de 25 y 35 kilos, además de mantas de reparación que se colocan con emulsión asfáltica para filtraciones menores. “Son soluciones que duran un par de años y sirven para salir del paso”, explicó. Los precios de los rollos, indicó, comienzan en $40.000 y varían según marca y peso.

De este modo, las lluvias vuelven a poner en primer plano la demanda de productos de impermeabilización, en un contexto donde las ferreterías registran mayor movimiento impulsado por reparaciones de urgencia.