Con el comienzo de las vacaciones de verano, los sanjuaninos ya preparan sus autos para viajar dentro del país o cruzar a Chile. En ese contexto, referentes de los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en San Juan confirmaron a DIARIO HUARPE que registran un leve repunte en la demanda, en comparación con el mismo período del año pasado, aunque sin picos significativos.

Desde el sector coinciden en que la actividad muestra signos de estabilidad. Ariel Manrique, titular del taller Tecnitrans San Juan, ubicado en Ruta 40 y Calle 5, explicó que durante esta época del año trabajan con mayor intensidad. “Estamos haciendo alrededor de 180 revisiones diarias entre autos y camionetas. En verano solemos reforzar el personal porque la demanda aumenta entre un 30 y 40%”, señaló.

Según indicó, el movimiento actual es levemente superior al de las vacaciones pasadas. “Estamos haciendo un poco más que el año pasado”, afirmó. Manrique atribuyó este comportamiento a varios factores, entre ellos una mayor conciencia de los conductores y el refuerzo de los controles en ruta. “Año a año la cantidad de revisiones fue creciendo, sobre todo en esta temporada, La gente año a año va teniendo más conciencia y quiere viajar tranquila”, agregó.

Otra mirada aportó Esteban Labado, propietario del taller de RTO ubicado en calle Entre Ríos al 1.173 sur, quien describió la situación como “estable”. Además, aclaró que, si bien se nota el aumento típico por el inicio de la temporada de vacaciones, aún no se alcanzan los niveles de años anteriores. “Se nota movimiento, pero no hay una suba significativa, pero sí se ve que la gente está poniendo el auto en condiciones para viajar”, indicó.

En cuanto a los rechazos, indicó que los vehículos observados o rechazados representan menos del 30% del total. “Muchos conductores consultan antes de hacer la revisión para evitar perder el dinero y llegan con el auto en condiciones”, detalló.

De cara al resto del verano, desde los talleres estiman que la demanda se mantendrá estable, con un leve incremento vinculado a los viajes por vacaciones, aunque sin expectativas de un crecimiento significativo en comparación con el año pasado.

Las fallas más comunes en la RTO

Según un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE, las fallas que con mayor frecuencia detectan los talleres de RTO están vinculadas a elementos básicos de seguridad. El problema más habitual es la falta de luces traseras en funcionamiento, como las de freno, marcha atrás y posición, claves para la circulación segura.

En segundo lugar se ubican las deficiencias en el sistema de frenos, especialmente en el freno de mano, que suele presentar desgaste o falta de regulación. En tercer lugar aparecen inconvenientes en la suspensión, un sistema que se ve afectado por el estado de algunas calles y caminos de la provincia, con amortiguadores, bujes o rótulas deteriorados.

Precios

Autos: $30.000