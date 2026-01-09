La danza performática y estilizada, combinada con extremas acrobacias con el show del Aquadance, un Globo de la Muerte con intrépidos motociclistas, malabaristas, el Péndulo Fantástico, los simpáticos personajes de Frozen y el Mundo de Disney, junto a las ocurrencias del payaso Corneto, serán algunas de las propuestas entretenidas que dejarán a chicos y grandes maravillados durante este verano. Es que la magia y la fantasía vuelven a encenderse en el estacionamiento del Hiper Libertad. Desde viernes 9, las puertas del Circo Safari estarán abiertas para que se divierta la familia sanjuanina.

Neto Fénix es el payaso Corneto, su performance y estilo moderno, lo ayudan a conectar de manera natural y espontánea con el público.

Con más de 15 artistas en escena, impactantes números y una ambientación de sonidos y luces de última generación, este espectáculo llega a la provincia de la mano de Safari, una compañía circense que lleva 100 años de actividad recorriendo ciudades del país y otros rincones de Latinoamérica.

En una charla con uno de los protagonistas del show, el payaso Corneto (Neto Fénix) habló para DIARIO HUARPE sobre su travesía por Argentina junto a este circo centenario y las bondades que tendrá este show. “La gente se va a reír, va a bailar y la va a pasar muy bien. Realmente tienen que venir y se van a sorprender”, animó el artista quien además, hizo referencia a una de las atracciones centrales que es el Aquadance. “En el Aquadance, la danza y la acrobacia aérea se mezcla con lo contemporáneo dentro y fuera del agua. Los artistas Tiana y Germán, aparecerán en una gran piscina de acrílico que tiene más de un metro de profundidad”, detalló.

El Globo de la Muerte, una de las pruebas extremas que tiene el espectáculo. En esta estructura metálica, los motociclistas realizan los ensayos previos al estreno.

Conocida por su extensa trayectoria, Circo Safari viene amoldándose a los actuales tiempos digitales del siglo XXI, con una diversa gama de atracciones modernas y contemporáneas, sin dejar de lado su verdadera esencia y su legado, en generar ilusiones, admiración y diversión a numerosas generaciones.

Cuando los circos trabajan con animales en cautiverio, el Circo Safari fue uno de los primeros en el mundo en lograr con éxito la reproducción de tigres de Bengala. Pero el presente es otro, ya los circos ofrecen otro tipo de espectáculos, sin necesidad de tener animales, pero con números de gran impacto visual y escénico, con acrobacias y pruebas llenas de riesgo y emoción como el Globo de la Muerte y el Aquadance.

Mikey y otros personajes fantásticos del mundo de Disney estarán presentes para recibir a los espectadores.

“Este circo tiene varias generaciones de familias artísticas que se han movido por Argentina, por Brasil, Uruguay y otros países. En el último año tuvimos una gira a pleno por San Luis, San Rafael, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú y ahora nos toca San Juan, estamos muy contentos y fascinados por actuar aquí”, contó Corneto.

Neto Fénix es originario de Venezuela (estado de Aragua) y ejerce su arte en el país desde 2018. Además de clown (con un estilo muy singular) es acróbata, tatuador y conocido creador de contenidos de entretenimiento en las redes sociales. Su rol es fundamental dentro del esquema del espectáculo, porque no solo sostiene el ritmo y el tono humorístico que cuenta el circo, también, logra una interacción directa y fluida con el público.

“Aunque la función en su totalidad no cuenta con un hilo conductor general, hago bailar, grita, aplaudir y que la gente no deje de jugar. No soy un payaso tradicional o clásico que se acostumbra a ver. Tanto en la vestimenta que elijo, mi forma de actuar y hasta en el maquillaje, trato de llevar el espectáculo un poco más allá y que logre conmover desde el corazón”, afirmó Corneto.

En sus comienzos, estaba más enfocada en la acrobacia y otras disciplinas, pero cuando se logró integrar a Safari, Corneto fue de a poco tomando la senda del clown a su modo “me invitaron a hacer telas, luego por un imprevisto, unos compañeros del elenco habían enfermado y me tocó a mí a reemplazar el rol cómico y ahí fue cómo se generó todo esto de hacer reír. Siento que ser payaso no se elige, sino que el payaso te elige a vos y hay que tener una chispa especial para transmitir una sonrisa, porque no se trata de hacer el ridículo. Ser payaso es algo más que eso, se trata de dar amor y el payaso es eso, amor puro”, expresó el artista venezolano.

“Me encanta darle alegría a la gente que viene con muchos problemas del día cotidiano, entonces llegar a los niños, a los padres, a los mayores y que ellos me devuelvan un “gracias”, son una de las cosas que más me hacen amar este oficio”, comentó.

El Circo Safari tiene 100 años de historia y fue pionero en dejar de usar animales, reemplazándolos por tecnología y destreza humana.Para tener en cuenta

La función de apertura está previsto para viernes 9 a las 22 hs. Cuando el público ingrese al predio, se encontrará con el lobby de acceso que tiene unos 22 metros cuadrados, habrá un stand de dulces y pochoclos, algodón de azúcar, panchos y gaseosas. A continuación, está la carpa principal, con una capacidad máxima de 1500 espectadores. Las localidades estarán diferenciadas por sectores, VIP, preferencial, palco y platea.

Desde sábado y domingo, habrá dos funciones a las 20 hs. y 22 hs. Luego, lunes a viernes funciones solo a las 22 hs. Sábados, domingos y feriados 20 hs. y 22 hs. Las entradas generales son desde $8.000 en adelante.