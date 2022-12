Finalmente, este jueves, el juez Matías Parrón le rechazó la suspensión de juicio a prueba (probation) al funcionario judicial acusado de violencia de género, Mario Parisí y, de esta forma, se encuentra cada vez más cerca del juicio. Sin embargo, los abogados defensores del letrado lograron meterse con un recurso de impugnación y buscarán convencer a un juez de segunda instancia.

Parrón tomó lugar por lo solicitado por la fiscalía y la querella, tras la presentación de la medida alternativa de parte de la defensa, que buscaba que Parisí hiciera trabajos comunitarios y pagara un dinero de manera de reparación simbólica a cambio de no ser condenado. La fiscalía evaluó esa posibilidad, pero tras escuchar a la víctima, le rechazó la propuesta por escrito. Por eso, esta semana hubo dos audiencias en Tribunales, ya que los abogados Fernando Castro y Nasser Uzair quisieron escuchar la opinión del magistrado, que hoy finalmente se la negó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los defensores particulares plantearon un recurso de impugnación, que Parrón aceptó y ahora el legajo será analizado por un juez de impugnación que puede resolver por sí o por no de la probation. Hasta que no esté clara esta situación, no se puede hacer la audiencia de control de acusación, que es el paso previo a la elevación a juicio. Eso ya será para otro día.

El caso Mario Parisí llevó tensión dentro del Poder Judicial. Es que el letrado estaba a cargo de la Unidad Conclusiva de Causas y además, fue funcionario supervisor del procedimiento de Flagrancia y coordinó en un momento la asistencia Jurídica del Colegio de Jueces. Por eso la denuncia contra su persona creó un cimbronazo en Tribunales.

Sobreseídos

Junto a Mario Parisí, también fueron investigados el exfuncionario judicial Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Luis Gil. Los amigos del acusado eran apuntados por encubrimiento, pero en el último mes recibieron el sobreseimiento por la figura de la excusa absolutoria.

Ortega días después fue condenado por otra denuncia. La Justicia sentenció al abogado, acusado de interferir en causas penales cuando lo tenía netamente prohibido por su cargo dentro del Poder Judicial. El letrado llegó a un acuerdo de juicio abreviado por un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación por los delitos de abuso de autoridad y no cumplir sus deberes como funcionario público.