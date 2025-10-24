Una vez más, un ex participante de Gran Hermano se encuentra en problemas con la Justicia. Se trata de Catalina Gorostidi, cuya casa fue allanada este viernes 24 de octubre de 2025.

La ex gran hermana está imputada por promocionar apuestas ilegales. El procedimiento policial fue ordenado por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, que se encuentra a cargo del fiscal Juan Rozas.

La imputación que recae sobre Gorostidi es la misma que se le había hecho anteriormente a su ex pareja y también participante del reality, Joel Ojeda. Ojeda, de hecho, había sido detenido el 17 de octubre por una causa similar.

Según informaron en el programa "Las mañanas con Andino", la fiscalía busca terminar de raíz con este tipo de promociones de juegos de azar en lugares no autorizados.

La gravedad del caso de Gorostidi radica en que ella ya había sido advertida en mayo de este año por esta misma falta. Sin embargo, la ex participante habría desoído a las autoridades, continuando con la promoción.

Debido a esta persistencia, el viernes 24 de octubre se realizó un allanamiento en su departamento, durante el cual se secuestraron elementos probatorios. Estos elementos serán sumados a la investigación en curso.