El anuncio del pago de un bono extraordinario de $120.000 para los empleados públicos de la Administración Central abrió una pregunta clave en el plano político y fiscal: ¿cuánto dinero deberá desembolsar el Gobierno provincial para afrontar esta erogación? Tras la confirmación realizada por el gobernador Marcelo Orrego en rueda de prensa, fuentes oficiales indicaron a DIARIO HUARPE que el monto total a destinar rondará los $5.767 millones.

Publicidad

La medida alcanzará a 48.066 trabajadores que dependen directamente del Poder Ejecutivo provincial y tendrá carácter no remunerativo, es decir, el pago único que se concretará el 16 de enero, no impactará en salarios ni en futuros haberes jubilatorios. El esfuerzo financiero se concentrará en distintos sectores del Estado, con una distribución que refleja el peso estructural de cada área dentro de la administración pública.

El grupo más numeroso es el de los docentes, que suma 17.095 agentes. Para este sector, el pago del bono implicará una inversión aproximada de $2.051 millones, consolidándose como el principal destino de los fondos extraordinarios anunciados por el Gobierno.

Publicidad

En segundo lugar, se encuentran los empleados del Escalafón General, que representan la estructura administrativa clásica del Estado provincial. Con 10.950 trabajadores, el desembolso previsto para este segmento alcanzará los $1.314 millones.

El área de Sanidad, integrada por 9.719 agentes, demandará una erogación cercana a los $1.166 millones, reflejando también el peso que tiene el sistema de salud dentro del empleo público provincial.

Publicidad

En materia de seguridad, el bono alcanzará tanto a la Policía como al Servicio Penitenciario. En el caso de los policías, que suman 6.783 efectivos, el costo estimado será de $814 millones, mientras que para el Servicio Penitenciario, con 2.021 trabajadores, el monto ascenderá a unos $242 millones.

Otros sectores con menor dotación también estarán incluidos en el beneficio. Los agentes comprendidos en leyes especiales, que totalizan 944 empleados, implicarán una inversión de $113 millones. Por su parte, Vialidad Provincial, con 366 trabajadores, demandará alrededor de $44 millones, y los otros regímenes, como energía, reciclado y áreas específicas, que agrupan a 188 agentes, representarán un desembolso cercano a los $23 millones.

En conjunto, la Administración Central concentra más del 78% del total del personal estatal de la provincia, y el pago del bono supone uno de los esfuerzos extraordinarios más significativos del cierre de año. Desde el Gobierno destacan que la medida busca acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto inflacionario todavía sensible, sin comprometer el equilibrio fiscal que la gestión sostiene como uno de sus ejes centrales.

Poder Legislativo

El anuncio del gobernador Marcelo Orrego no alcanza a los empleados legislativos, pero sí suele ocurrir que las autoridades de la Cámara adhieren a la medida. Por ello es que si se confirma que también tendrá un bono de $120.000, la Legislatura deberá destinar $37.680.000 para realizar el pago extraordinario a los 314 empleados, según la información que figura en el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el Gobierno.

Poder Judicial

Al igual que el legislativo, el Poder Judicial tiene autonomía de definir el pago de los bonos, pero de igual manera en el pasado cercano acompañó la decisión del Ejecutivo. De igual manera, la decisión la tienen que tomar los ministros de la Corte de Justicia y fue justamente esa la respuesta que brindaron oficialmente.

En caso de decidir que concretarán el bono no remunerativo, el Poder Judicial deberá erogar $281.400.000 para cubrir a los 2.345 empleados, según la información que figura en el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el Gobierno.