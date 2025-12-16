San Juan se encamina a cerrar el 2025 con un incremento del 17% en la cantidad de deudores alimentarios registrados en la provincia. Según datos oficiales, hasta diciembre figuran 533 personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una cifra que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. Además, en todo el año se registró que solo 15 progenitores lograron regularizar su situación.

El dato fue confirmado por Marcelo Pintos, director de Control de Gestión y Calidad Judicial del Poder Judicial, a DIARIO HUARPE, y detalló que hasta el jueves 11 de diciembre se registraron 533 sanjuaninos morosos en el pago de la cuota alimentaria. La cifra representa un aumento del 17% respecto del mismo período de 2024, cuando se contabilizaban 455 personas en esa situación, lo que implica 78 deudores más. Del total actual, solo cinco corresponden a mujeres.

"Cuando el progenitor obligado a abonar la cuota demuestra insolvencia y no puede afrontar el pago, la Justicia puede extender el reclamo a familiares directos como hermanos, abuelos o abuelas o tías que se hagan cargo de pagar lo del niño", aclaró el director.

Los datos provinciales de años anteriores confirman esta tendencia. Es que en 2021 había 293 personas registradas; en 2022 la cifra subió a 376; en 2023 cerró con 390 y en 2024 superó las 450. El crecimiento acumulado muestra que, año tras año, más progenitores sanjuaninos quedan alcanzadas por esta medida judicial.

En contraste con el aumento de inscriptos, el número de bajas es mínimo. “Durante todo el año hubo solo unas 15 habilitaciones”, indicó Pintos. Estas habilitaciones corresponden a personas que lograron ponerse al día con el pago de la cuota alimentaria y fueron dadas de baja por orden judicial, un número bajo en relación con la cantidad total de deudores activos.

Sobre las causas del incumplimiento, Pintos explicó que la mayoría de los casos están vinculados a la situación económica y que el crecimiento del registro responde a distintos factores. “Hay una situación económica que lleva a judicializar más las demandas de alimentos porque el padre no llega a pagar lo que corresponde”, sostuvo Pintos, y agregó que la difusión y el mayor conocimiento del registro también han incentivado el aumento de los casos.

De acuerdo con el funcionario, un progenitor pasa a ser considerado deudor alimentario al acumular varios pagos adeudados. “La ley establece tres cuotas consecutivas o cinco alternadas impagas, pero el juez analiza cada caso y, al final, es quien decide la inscripción”, explicó Pintos. En esos casos, el Poder Judicial notifica a la persona y, tras la evaluación del juez, se decide su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Por el incumplimiento, la Justicia puede aplicar distintas medidas, y las sanciones no son menores. Quienes figuran en el registro tienen prohibido ingresar a casinos, donde se aplican sistemas de reconocimiento facial, y renovar o tramitar la licencia de conducir. “En muchos casos, los jueces imponen otras medidas más severas para lograr mayor eficacia, por ejemplo, impedir la salida del país, notificar a los bancos para que no otorguen préstamos o restringir la asistencia a eventos deportivos”, ejemplificó.

De cara al cierre del año, el funcionario estimó que la cifra final no tendrá grandes cambios. “Puede haber algunas altas y algunas bajas, pero el número no varía demasiado”, concluyó, aunque el saldo anual confirmó un aumento marcado respecto de 2024.

Cuánto debe aportar un progenitor

Según Marcelo Pintos, la cuota alimentaria puede representar entre el 20% y el 35% del ingreso del progenitor, aunque varía cada caso.