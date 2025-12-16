El calendario político-sindical de 2026 empieza a tomar temperatura en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) San Juan. A un año de las elecciones internas, comenzó a tomar forma una alternativa que buscará disputar la conducción histórica que encabeza José “Pepe” Villa. La novedad es que la lista opositora no surge desde afuera del esquema gremial, sino desde el propio seno de la actual comisión directiva.

Alejandro Savoca, actual secretario de Seguridad Social del sindicato, confirmó que trabaja en la conformación de una lista que competirá contra el oficialismo. Será la primera vez que encabece una propuesta electoral y lo hará con un discurso centrado en la renovación y la alternancia dentro del gremio estatal más numeroso de la provincia.

“Después de hablar con un grupo de compañeros y afiliados, en vísperas de que el año que viene hay elecciones, estoy trabajando en armar un equipo para presentarnos. Actualmente soy integrante de la comisión y es mi primera vez encabezando una lista para buscar renovar la conducción”, expresó Savoca, marcando distancia del esquema que lidera Villa desde hace décadas.

El dirigente remarcó que la iniciativa no desconoce la trayectoria del actual oficialismo, pero plantea la necesidad de abrir una nueva etapa. “Hay muchas cosas que se hicieron muy bien y otras en las que estamos disconformes, y por eso creemos que podemos encabezar el cambio para renovar”, sostuvo, en una definición que apunta a captar a afiliados que valoran la estabilidad, pero reclaman nuevas miradas en la conducción sindical.

Savoca también adelantó que el armado político tiene un correlato institucional y legal. Según explicó, el equipo que lo acompaña ya trabaja en el cumplimiento de todos los requisitos estatutarios para poder competir. “En el equipo tenemos abogados y son ellos los que nos van marcando los requisitos para poder competir en la elección. Cumplimos con todas las condiciones legales que marca el estatuto”, aseguró.

En ese marco, destacó su trayectoria dentro del sector público como uno de los respaldos para encarar el desafío electoral. “Hace 34 años que soy empleado de la Obra Social Provincia”, subrayó, al tiempo que afirmó que la lista que se está gestando buscará alinearse con una “línea nacional” de UPCN, con el objetivo de representar a los afiliados que demandan alternancia en el poder del sindicato.

Por ahora, el cronograma electoral no está definido. Savoca recordó que “aún no se determinó la fecha de las elecciones” y que el antecedente más cercano fue el proceso anterior en que los comicios fueron en junio. Sin embargo, el solo hecho de que ya se confirme públicamente una lista opositora introduce un dato político relevante para la vida interna del gremio.

La eventual competencia marca un escenario distinto al de elecciones anteriores, donde el liderazgo de “Pepe” Villa se impuso sin mayores sobresaltos. Con el inicio del armado opositor, UPCN San Juan comienza a transitar un proceso interno que promete debate, posicionamientos y una disputa abierta por la conducción del sindicato en 2026.