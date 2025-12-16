El sistema de fotomultas volvió a quedar en el centro de la discusión pública en Rawson a partir de los datos vinculados a la cantidad de infracciones de tránsito que se registran mes a mes en el departamento. Desde el municipio explican que se trata de una herramienta que no solo apunta a sancionar conductas indebidas, sino principalmente a ordenar la circulación y reducir los siniestros viales en una ciudad que experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años.

“El sistema viene funcionando desde el año 2018 y hemos logrado un cambio de calidad que tiene que ver con la incorporación de un sistema tecnológico que se licitó el año pasado, acompañado por una modificación de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. Todo se hizo conforme a lo que corresponde y hoy da testimonio de que, frente a accidentes grandes y dolorosos y a personas que cruzan el semáforo en rojo, estamos trabajando sobre la prevención”, expresó en diálogo con DIARIO HUARPE el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino.

Publicidad

A partir de esa base, el funcionario explicó que el sistema actualmente arroja un volumen mensual constante de infracciones. Señaló que “el sistema está arrojando arriba de 100 multas mensuales”, y aclaró que se trata de faltas graves, no solo tipificadas por el código municipal, sino también por la Ley Nacional de Tránsito. En ese sentido, sostuvo que el control apunta a generar conciencia y a acompañar el ordenamiento vial del departamento.

Chirino remarcó que la aplicación de fotomultas tiene un respaldo estadístico en materia de seguridad vial. Indicó que “está hecho que, en la medida en que se aplican y se controla el riesgo, las fotomultas disminuyen en un 30% los accidentes graves”. Según afirmó, ese dato fue determinante para profundizar el uso del sistema como política pública de prevención.

Publicidad

El secretario de Gobierno vinculó la implementación del control automatizado con la realidad actual de Rawson. Afirmó que “si hay algo que pasa en Rawson es que necesitamos que este gran crecimiento de gran ciudad tenga un tránsito ordenado”, y subrayó que las medidas adoptadas van en ese sentido, con el objetivo de mejorar la convivencia vial y reducir situaciones de riesgo.

En cuanto a la cobertura territorial, Chirino detalló que “tenemos cinco puntos operativos ya largando infracciones y otros cinco que estaban arrojando datos diagnósticos, pero que ya empiezan a funcionar”. De este modo, explicó que el sistema alcanzará un total de diez puntos de control distribuidos en distintas arterias del departamento.

Publicidad

Finalmente, el funcionario se refirió al circuito administrativo de las sanciones. Aseguró que “los infractores la pagan” y explicó que el intendente pidió que el sistema sea más ágil y accesible. En ese marco, precisó que las notificaciones llegan de manera online y que los conductores pueden abonar la multa ingresando a un enlace y utilizando cualquier billetera virtual, con el objetivo de evitar trámites engorrosos y facilitar el cumplimiento.