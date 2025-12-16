El debate por el Presupuesto nacional volvió a encender cuestionamientos desde San Juan. El diputado nacional Cristian Andino advirtió que el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso prevé una menor inversión en obra pública para la provincia en comparación con el ejercicio anterior, un dato que, según afirmó, genera preocupación por su impacto directo en el desarrollo y el crecimiento.

En el Café de la Política, Andino remarcó que el análisis preliminar del texto muestra un retroceso en las partidas destinadas a infraestructura. “Es casi menos de lo que fue el año pasado, entonces eso también nos preocupa”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el equipo técnico se encuentra realizando un estudio detallado del articulado y de las planillas presupuestarias. “Habría que analizarlo bien en fino, que es lo que estamos haciendo en estas horas, pero es casi menos de lo que fue el año pasado”, reiteró.

Para el legislador sanjuanino, la reducción de recursos destinados a obra pública no es un dato menor, sino un elemento central de la política económica y social. “Si no hay obra pública, no hay desarrollo, no hay crecimiento”, enfatizó Andino, marcando una posición crítica frente a un esquema presupuestario que, a su entender, limita las posibilidades de expansión productiva y de mejora en la calidad de vida.

En ese sentido, explicó que la inversión en infraestructura cumple un rol estratégico para provincias como San Juan, tanto en términos de conectividad como de acceso a servicios esenciales. “Es fundamental la conectividad, es fundamental el mantenimiento de la ruta, la construcción de nuevas rutas, hospitales, escuelas, viviendas”, enumeró, al subrayar, que estas obras no solo generan empleo directo, sino que también dinamizan las economías regionales.

Andino también cuestionó la mirada restrictiva sobre la obra pública a nivel nacional y aseguró que no existe un modelo de desarrollo exitoso sin inversión estatal en infraestructura. “No hay país en el mundo que no tenga obra pública”, afirmó, al plantear que el Estado debe cumplir un rol activo en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos.

El diputado indicó que, a partir de este diagnóstico, buscará plantear el tema en el ámbito legislativo, con el objetivo de revisar las partidas destinadas a San Juan y defender una mayor asignación de recursos para obras clave. “Son dos puntos que te puedo ir destacando”, señaló, en referencia tanto a la caída de la inversión como a la necesidad de sostener políticas de infraestructura.

Textuales

Cristian Andino / Diputado nacional