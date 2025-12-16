El sector panadero de San Juan atraviesa un año complejo. Desde la Cámara de Panaderos de la provincia informaron que durante noviembre de 2025 las ventas registraron una caída cercana al 30% en comparación con el mismo mes del año anterior, en un contexto marcado por la situación económica y el aumento de los costos de producción. No obstante, el sector mantiene expectativas de recuperación durante diciembre.

José María Iglesias, referente de la entidad, explicó a DIARIO HUARPE que la baja en las ventas está vinculada a la situación económica y refleja un cambio en los hábitos de consumo. ”Según detalló, los sanjuaninos continúan destinando un monto similar de dinero a la compra de pan, pero reciben una menor cantidad de producto. “Por ejemplo, compran $2.000, pero hoy no es la misma cantidad que hace un año. La gente sigue comprando pan, pero en menor volumen, y la producción también se redujo”, señaló.

Sin embargo, pese a la caída en las ventas, el sector afrontó aumentos en los costos de sus insumos. Iglesias señaló que, en lo que va del año, la materia prima registró incrementos superiores al 30%, con subas que se acumulan mes a mes. “Desde junio recibimos listas de insumos con aumentos de entre el 7% y el 8%, aunque eso depende de la estructura de costos de cada negocio”, aclaró. Además, remarcó que estos incrementos no fueron trasladados a los precios finales de los productos.

De cara al cierre del año, el sector mantiene expectativas por el incremento estacional del consumo. Desde la Cámara indicaron que diciembre suele registrar una mayor demanda debido a las reuniones y celebraciones de fin de año. “Si bien las dos primeras semanas suelen ser más tranquilas, esperamos que en las últimas dos las ventas repunten por las fiestas. En esta época se vende más por Navidad y Año Nuevo, y eso ayuda a mejorar la actividad”, explicó Iglesias.

Mientras el sector enfrenta una caída sostenida en las ventas y un aumento de costos que supera los incrementos aplicados en los precios, las panaderías de San Juan apuestan al repunte de diciembre para sostener la producción y el nivel de actividad.

Cierres y despidos

Si bien la situación del sector es crítica, en los últimos meses no se registraron cierres ni despidos, según confirmó José María Iglesias. El último antecedente se remonta a comienzos de año, cuando la crisis provocó el cierre de 40 panaderías de distintos tamaños en la provincia y dejó sin trabajo a unas 200 personas.

Precios

En cuanto a los precios de referencia, desde el sector indicaron que el kilo de pan se comercializa en promedio a $2.800, mientras que cada semita tiene un valor cercano a los $230. En el caso de las facturas, la docena ronda los $8.400. Desde la Cámara de Panaderos aclararon que estos valores se mantienen sin grandes variaciones, ya que los incrementos en los costos no pudieron trasladarse plenamente al precio final debido a la caída en el consumo.