Un camionero mendocino protagonizó esta madrugada una intensa persecución de más de 80 kilómetros luego de atropellar a un efectivo de la Policía Rural sobre la Ruta Nacional 141, mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Según confirmaron fuentes policiales, Edgardo Algañaraz, de 50 años, registró en el test de alcoholemia un resultado de 1,50 g/l, más del triple del límite permitido de 0,50 g/l, lo que agravó su responsabilidad y convirtió su conducta en un grave peligro para él, los uniformados y otros conductores.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:55 de la madrugada en la zona de Cuestas de las Vacas, cuando la Policía Rural intentó detener un camión Scania blanco cuyo conductor presentaba signos evidentes de ebriedad. En lugar de acatar la orden, Algañaraz embistió a los policías y colisionó con una motocicleta oficial, dejando herido a un efectivo que fue asistido de inmediato y se encuentra fuera de peligro.

Tras el ataque, el camionero se dio a la fuga, desatando una persecución que se extendió por la Ruta 141 y la Ruta Nacional 20, conduciendo de manera peligrosa y desobedeciendo reiteradas señales de detención, incluyendo sirenas y balizas policiales.

Finalmente, luego de más de 80 kilómetros, el camión fue interceptado en Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, en un operativo coordinado. Algañaraz quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia judicial, donde la Fiscalía presentará los cargos por conducción en estado de ebriedad y atentado contra la autoridad.