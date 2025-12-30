El cierre del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Caucete dejó un fuerte impacto político e institucional. Dos de las herramientas centrales para la administración municipal, el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tributaria Anual (OTA), quedaron sin tratamiento y fueron giradas a comisión, una decisión que, en los hechos, posterga su debate para el inicio del próximo año y condiciona el normal funcionamiento de la comuna.

Ambos proyectos habían sido remitidos por el Poder Ejecutivo municipal bajo el amparo del artículo 109, un mecanismo que habilita el tratamiento sobre tablas cuando se trata de iniciativas consideradas urgentes. Sin embargo, la mayoría del cuerpo deliberativo optó por no avanzar en el recinto y resolvió enviar las ordenanzas a comisión, aun cuando el calendario legislativo de 2025 atraviesa sus últimos días.

Desde el Ejecutivo advirtieron que la falta de definición sobre estas normas deja al municipio sin un marco claro para planificar el próximo ejercicio, especialmente en un contexto económico complejo y con márgenes financieros acotados. El Presupuesto 2026 elaborado por la gestión municipal prevé un total de recursos por $19.354 millones y se apoya en una premisa central: equilibrio fiscal, sin déficit ni superávit.

Según surge del proyecto, el grueso de los ingresos que sostendrán el funcionamiento de la comuna provendrá de transferencias provinciales. Los recursos propios, en tanto, rondan los $2.600 millones, a los que se suman aportes nacionales, remanentes de ejercicios anteriores y otras fuentes de menor incidencia en el total. El esquema refleja la fuerte dependencia financiera del municipio respecto de otras jurisdicciones.

En materia de gastos, la iniciativa vuelve a mostrar una estructura concentrada en el sostenimiento del Estado municipal. Más de la mitad del presupuesto está destinado al pago de salarios y a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano del Ejecutivo. A esto se agregan las partidas correspondientes al Concejo Deliberante y al Juzgado de Faltas, que forman parte del entramado institucional de la comuna.

En paralelo, el proyecto contempla alrededor de $4.000 millones para obras públicas y bienes de capital, un punto que el oficialismo considera estratégico y que buscaba poner en el centro del debate político. También se fija la planta de personal y se faculta al Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias, especialmente ante eventuales incrementos salariales que puedan definirse a nivel provincial o nacional.

Junto con el Presupuesto, la otra norma clave que quedó en suspenso es la Ordenanza Tributaria Anual. Se trata de un proyecto de alto impacto social, ya que propone una actualización significativa de las tasas municipales. En concreto, el Ejecutivo plantea llevar la Unidad Tributaria Municipal (UT) a $42,80, lo que implica un incremento cercano al 1.400% y afecta de manera directa a la mayoría de los tributos que pagan los vecinos de Caucete.