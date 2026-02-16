River no logró dejar atrás la fuerte crisis con la que cerró el 2025 y comenzó el nuevo año con dos duras derrotas en el Torneo Apertura que encendieron todas las alarmas. El equipo de Núñez deberá reaccionar en una semana clave, con compromisos por la Copa Argentina frente a Ciudad Bolívar y luego ante Vélez Sarsfield.

En ese contexto caliente, un posteo de Ramón Díaz agitó las redes sociales y volvió a instalar su nombre entre los hinchas. El “Pelado”, de 66 años, realizó una publicación en la que repasó su ilustre carrera como jugador y, especialmente, como entrenador, pero lo que más llamó la atención fue su mensaje.

“Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada... ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!”, expresó el riojano.

Las palabras no pasaron inadvertidas en Núñez. En los comentarios, numerosos hinchas pidieron abiertamente su regreso al club con el que conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable. En medio de la irregularidad futbolística y los malos resultados, el mensaje fue interpretado por muchos como un guiño en el momento justo.

Actualmente, Díaz se encuentra sin trabajo. Su última experiencia fue en el Internacional de Porto Alegre durante 2025, en un ciclo breve de poco más de dos meses. Allí dirigió 13 partidos, con un saldo de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. Fue despedido a dos fechas del final del Brasileirao, con el equipo en zona de descenso, aunque luego logró salvar la categoría.

Mientras River busca reencontrarse con su mejor versión y apagar el incendio deportivo, el mensaje de Ramón Díaz volvió a recordar aquella vieja premisa que marcó su carrera: en el fútbol grande, ganar no es una opción más, es la única posible.