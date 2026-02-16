El representante de Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica Argentina (ACARA), Javier Fornasari, habló con el programa Te lo Tengo que Decir, de HUARPE TV, y analizó el presente del mercado automotor y sostuvo que el interés de los argentinos, y particularmente de los sanjuaninos, se adapta a la nueva oferta marcada por la apertura comercial y el ingreso de vehículos importados.

“Todos nos vamos adaptando a estas tendencias. Esto excede a nuestra industria, todas están atravesando una reconversión”, explicó, al tiempo que remarcó que la mayor apertura impactó de lleno en la matriz productiva del sector.

Más importados y cambio en la matriz

Fornasari detalló que en 2024 el 55% de los autos patentados eran de origen nacional. En 2025 esa cifra bajó al 40% y en enero de 2026 descendió al 35%, con una tendencia que continúa en crecimiento.

Sin embargo, aclaró que no solo las nuevas marcas representan la importación: “Las marcas generalistas también tienen en su mayoría productos importados, en rangos que van desde los 22 o 23 millones de pesos hasta segmentos más elevados”.

Actualmente, un auto importado ronda los 30 mil dólares, cifra que para muchos compradores representa una oportunidad, especialmente ante la amplia variedad disponible.

Patentamientos en alza, pero con cautela

El año 2025 cerró con un crecimiento del 48% en patentamientos respecto de 2024. Para 2026, el sector espera que ese número sea el piso, con una proyección de al menos 5% adicional.

No obstante, enero no alcanzó las expectativas: se esperaban 70.000 unidades y finalmente se patentaron 66.000. “Seguimos con un nivel de actividad algo restringido por la situación económica, aunque sostenido por las políticas comerciales”, señaló.

Renovación del parque automotor

Consultado sobre si la apertura puede ayudar a renovar el envejecido parque automotor argentino, Fornasari consideró que la clave no es el origen del vehículo sino la capacidad de compra de la sociedad.

“Estoy de acuerdo con la apertura, veníamos de un extremo de cierre total. Pero hay que cuidar la industria nacional. Los extremos nunca son buenos”, sostuvo.

Actualmente, los modelos más vendidos siguen siendo de fabricación nacional, como la Toyota Hilux, el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y la Ford Ranger.

Usados y crecimiento de concesionarias

En paralelo, el mercado de usados mantiene su histórica relación de tres a cuatro transferencias por cada cero kilómetro vendido. Cuando crece uno, crece el otro.

En San Juan también se observa una mayor cantidad de concesionarias y multimarca. Según explicó, más que responder a un aumento de demanda, se trata de una consecuencia de la mayor oferta de productos.

Cambios en el perfil del comprador

En cuanto a preferencias, el segmento SUV es el que más creció en los últimos años por su tecnología y versatilidad familiar. En San Juan, además, las pick-ups mantienen una fuerte demanda, especialmente en zonas alejadas del Gran San Juan.

“El cliente elige según su necesidad. Hoy el SUV crece y la pick-up se mantiene fuerte en la provincia”, concluyó Fornasari.