El Carnaval de Chimbas 2026 volvió a demostrar su poder de convocatoria este domingo 15 de febrero, cuando el Costanera Complejo Ferial se colmó de alegría y color en la segunda noche de festejos.

Este lunes continuarán los festejos en el Predio de Chimbas con el cierre del Carnaval 2026

Según datos aportados por Bomberos y la Policía, más de 40.000 personas pasaron por el predio, superando incluso la primera jornada. Desde antes del horario de apertura ya se observaban familias aguardando para ingresar, y el flujo de público continuó tanto en tribunas como en los sectores gratuitos ubicados en el este y oeste del corsódromo.

Cinco comparsas y más crecimiento artístico

El Carnaval de Chimbas volvió a latir con una noche multitudinaria

Esta edición se destaca por el crecimiento cultural y artístico, con la incorporación de una nueva comparsa que elevó a cinco el número de agrupaciones locales. Durante la noche desfilaron Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Imperio Do Samba, Sambasol y la flamante Samba de Raíz, que debutó en esta tradicional celebración.

También se sumaron las marionetas gigantes y la participación especial de Maximiliano Agüero, bailarín chimbero que inició su camino en el carnaval local, luego se trasladó a Gualeguaychú y actualmente reside en Córdoba, donde continúa su formación con docentes brasileñas, aportando jerarquía y profesionalismo al espectáculo.

Un cierre de nivel nacional

El evento reunió a miles de familias y potenció el trabajo de emprendedores gastronómicos.

El broche de oro estuvo nuevamente a cargo de la reconocida comparsa Comparsa Mari Mari, que desplegó una puesta en escena impactante y de nivel nacional, conquistando al público presente.

Al igual que en la primera noche, se destacó el amplio operativo de prevención y control, con ambulancias, personal de salud, fuerzas de seguridad y el acompañamiento permanente de los Bomberos Voluntarios de Chimbas.

La velada transcurrió en un clima de respeto y alegría, sin incidentes, consolidando al Carnaval de Chimbas como uno de los eventos culturales más convocantes de San Juan y un verdadero punto de encuentro para toda la familia.