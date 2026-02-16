Un tren descarriló este lunes por la mañana en Goppenstein, al sur de los Alpes suizos, luego de que una avalancha afectara la traza ferroviaria. Como consecuencia del siniestro, más de 30 personas debieron ser evacuadas y al menos cinco resultaron heridas.

La información fue confirmada por la Policia Cantonal del Valais, que reportó el accidente cerca de las 7 de la mañana a través de la red social X. En un primer mensaje indicó: “7 a. m., Goppenstein, descarrilamiento tren, probablemente heridos, respuesta de emergencia en curso, en breve más información”.

El hecho ocurrió en la línea Frutigen-Brig, una conexión clave en la región alpina. De acuerdo a los primeros datos oficiales, el descarrilamiento se habría producido a raíz de una avalancha que impactó sobre las vías.

En esa primera comunicación no se precisó la cantidad de afectados ni mayores detalles sobre las circunstancias del hecho. Con el correr de las horas, se confirmó que los equipos de rescate evacuaron a más de 30 pasajeros del tren, mientras que cinco personas sufrieron heridas de distinta consideración.

Por su parte, los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) informaron en su sitio web que el tráfico ferroviario permanece interrumpido entre Goppenstein y Brig, al menos hasta las 16 horas, debido a la avalancha.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado de los heridos y las tareas para restablecer el servicio en uno de los corredores ferroviarios más importantes del sur de Suiza.