El histórico cantante cordobés La Mona Jiménez generó preocupación en las últimas horas tras interrumpir su show por el Día de los Enamorados en el Complejo Forja, donde miles de fanáticos se reunieron para bailar y cantar sus clásicos.

En medio de la interpretación de uno de sus temas más emblemáticos, el artista debió frenar el espectáculo debido al calor extremo que se sentía en el recinto. “Paramos cinco minutos antes que me caiga”, expresó ante el público, priorizando su salud y encendiendo la alarma entre los presentes.

Publicidad

El momento ocurrió mientras sonaba “Se fue”, cuando el cantante decidió hacer una pausa para recuperar aire y evitar una posible descompensación. Lejos de retirarse definitivamente, reorganizó el esquema habitual del recital: en lugar de un intervalo largo, optó por dividir el descanso en dos tramos más breves para sostener el ritmo del show.

A pesar del susto, el referente indiscutido del cuarteto retomó el espectáculo minutos después y continuó interpretando clásicos como “Y ya ves” y “Anímate a vivir”, haciendo vibrar a un estadio que lo acompañó en todo momento.

Publicidad

El video del instante se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se lo vio visiblemente cansado, aunque decidido a seguir adelante. Finalmente, tras el breve descanso, La Mona completó la presentación y volvió a demostrar por qué es uno de los máximos ídolos populares de Córdoba.