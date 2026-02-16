Reforma laboral: el costo fiscal bajó tras cambios del Senado

La Reforma Laboral aprobada por el Senado de la Nacion Argentina tiene un costo fiscal directo inicial anual estimado en 0,47 puntos porcentuales del PBI, lo que representa prácticamente la mitad del impacto previsto en el proyecto original.

El nuevo cálculo surge tras las modificaciones introducidas en la Cámara alta, que reconfiguraron aspectos centrales de la iniciativa, en especial los vinculados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas y la eliminación de impuestos internos.

Según el análisis técnico, el proyecto original contemplaba un costo fiscal directo inicial anual de 0,89 puntos del PBI. De ese total, 0,71 puntos correspondían a la Nación y 0,19 puntos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con los cambios aprobados por el Senado, el impacto estimado baja a 0,47 puntos del PBI. En este nuevo escenario, 0,41 puntos serán absorbidos por el Estado nacional y apenas 0,06 puntos recaerán sobre provincias y CABA.

En términos porcentuales, la reducción del costo fiscal directo inicial anual total alcanza el 48% respecto del texto original. A su vez, el esfuerzo fiscal del Gobierno nacional se reduce un 42%, mientras que el de las provincias y la Ciudad cae un 69%.

No obstante, los especialistas insisten en remarcar que se trata de un “costo fiscal directo inicial anual”, ya que la baja de alícuotas podría incentivar una mayor formalización laboral. De concretarse ese escenario, se ampliaría la base imponible y parte de la pérdida recaudatoria podría compensarse en el mediano plazo.

El debate ahora se traslada al impacto real que tendrá la reforma en la dinámica del empleo formal y en la recaudación futura, en un contexto económico donde cada punto del PBI resulta determinante para las cuentas públicas.