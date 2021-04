Caucete: vecinos del barrio Bermejo y del Loteo Pablo II piden mejoras en las plazas

Los vecinos del barrio Bermejo y del Loteo Pablo II del departamento de Caucete, esta semana se pusieron en contacto con DIARIO HUARPE para que conociéramos el estado en el que se encuentran las plazas que hay en la zona; y piden al municipio que las incluyan en el plan de mejoras de espacios verdes que estén ejecutando.

“El estado de abandono de las plazas, como verán, es de hace años”, dijo Mariela Godoy, vecina de la zona. “En la anterior gestión varios vecinos fueron al municipio a pedir que se las arreglaran y nunca tuvimos respuestas. Así que cuando, en época de campaña, pasaron los candidatos por el barrio le volvimos a hacer los reclamos a todos, inclusive a la intendenta Romina Rosas y ella nos dijo que si ganaba íbamos a tener respuestas; pero, lamentablemente, todavía no la tenemos”, agregó.

Los juegos de los niños no se pueden utilizar.

Los vecinos son conscientes que con la pandemia muchos proyectos de los gobiernos municipales se retrasaron; pero necesitan tener los espacio verde en condiciones para que los niños, los adultos y adultos mayores los pueden disfrutar en este contexto sanitario.

Las imágenes hablan por sí sola.

“Cuando veo para la plaza, me da una angustia y una sensación de que no se están haciendo las cosa bien”, dijo Germán Mercado otro vecino del barrio. “Para colmo las plazas están justo frente a una escuela y cada vez que los niños entran o salen, se encuentran con el ejemplo de la desidia”.

Los sube y baja no están.

Los bancos de hormigón están rotos; los juegos para niños inutilizables; el verde y la forestación no existen.

En las plazas el verde no existe.

“También es necesario que se invierta en iluminación”, agregó Mariela, “porque en las dos plazas no hay ni una farola. Y en los alrededores del barrio y del Loteo es una boca de lobo”.

Cuentan los vecinos que en la escuela Los Manantiales del barrio Bermejo funciona un nocturno y a la hora de la salida muchas de las mujeres que asisten se sienten inseguras.

“Yo todas las noches me ocupo de ir a buscar a mi hermana a la escuela para que no se venga sola hasta la casa, porque en toda esa zona no hay iluminación”, manifestó Raúl Gómez vecino de otro barrio cercano a la zona.

Más fotos de las plazas

Bancos de hierro del 6