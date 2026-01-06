La Policía de San Juan detuvo a tres jóvenes acusados de robo en banda en Capital. Todo sucedió luego de un violento asalto cometido contra dos personas mayores de edad.

Fuentes policiales informaron que el operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 29ª, quienes aprehendieron a Aguirre (30), Galdeano (18) y Espejo (19), imputados por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Según detallaron, los sospechosos fueron interceptados en la intersección de calles Godoy Cruz y Espejo, cuando huían del lugar donde momentos antes habían cometido el ilícito. Las víctimas, dos personas mayores, fueron abordadas por los delincuentes, quienes les sustrajeron un bolso tipo riñonera, un teléfono celular marca TCL de color gris y lentes de aumento. Además, los agresores forcejearon con las víctimas con la intención de quitarles la motocicleta 110 cc en la que se desplazaban.

Durante el procedimiento, los detenidos se mostraron hostiles con el personal policial, profiriendo insultos y amenazas, e incluso arrojaron piedras en un intento por darse a la fuga. Pese a la resistencia, los efectivos lograron reducirlos y concretar la detención.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso las medidas de rigor y el traslado de los aprehendidos, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.