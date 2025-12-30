El tránsito de turistas que viajan a Chile por el Paso Internacional de Agua Negra registró una fuerte caída superior al 60% en comparación con la temporada anterior. Según datos oficiales, hasta el 28 de diciembre cruzaron solo 5.301 personas, frente a las 15.266 registradas en igual período de 2024, lo que representa una disminución del 66%.

La secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza, fue consultada por un medio chileno y señaló que la inseguridad en el país vecino es uno de los principales factores que influyen en esta baja. “El comentario aquí es tremendo entre la gente respecto a la inseguridad y los hechos, y los medios lo reafirman día a día”, afirmó la funcionaria.

De acuerdo con Barboza, las noticias sobre robos a turistas argentinos, especialmente de vehículos y camionetas, generan temor y desalientan los viajes. “Día a día aparecen en nuestros medios temas relacionados con la inseguridad en Chile. Obviamente, eso puede influir en la decisión de viajar al país vecino”, sostuvo.

Si bien medios chilenos indicaron que los hechos delictivos disminuyeron en comparación con el año pasado, el impacto de la percepción de inseguridad sigue siendo determinante para muchos turistas argentinos que evalúan cruzar la cordillera.

Cómo está el tránsito para viajar a Chile

Actualmente, el Paso de Agua Negra no presenta demoras ni congestión vehicular, lo que contrasta con la situación del paso habilitado por Mendoza, donde se registran largas filas y esperas mínimas de dos horas.

Esta realidad difiere de lo ocurrido semanas atrás, cuando Agua Negra tenía un flujo elevado de vehículos y demoras que superaban las tres horas. En los últimos días, el tránsito se normalizó y el cruce se realiza de manera ágil.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que el Paso Internacional de Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado de 7 a 17 horas, y recomendaron planificar el viaje con anticipación y respetar los horarios establecidos.