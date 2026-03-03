La diputada nacional de Producción y Trabajo, Nancy Picón puso el foco en el contenido del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa y destacó el plan de reformas estructurales anunciado por Javier Milei, aunque tomó distancia de las formas confrontativas que marcaron la jornada.

La legisladora sanjuanina lamentó que el debate público posterior haya girado en torno al tono del mensaje y no sobre los ejes de fondo. “Se hablaron temas muy importantes, tanto de lo ya logrado como de lo que viene”, subrayó, al tiempo que remarcó que no comparte la confrontación como método.

Más allá de ese matiz, Picón consideró que el anuncio de un ambicioso paquete de reformas marca la hoja de ruta del oficialismo para este año legislativo. Recordó que el Presidente habló de enviar alrededor de diez iniciativas mensuales desde distintos ministerios y anticipó que, según lo conversado informalmente, esos proyectos comenzarían a ingresar al Congreso entre abril y mayo.

Entre los puntos que valoró, mencionó los cambios ya impulsados en extraordinarias, “como la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral, en las cuáles acompañamos”. Además, puso especial énfasis en lo que viene: la modificación del Código Civil, el Código Aduanero y el Código Penal, con un endurecimiento de penas para delitos graves.

“Cuando hablamos de reformas de códigos, hablamos de cambios que impactan en la vida cotidiana de todos los argentinos”, explicó, al señalar que el derecho atraviesa todas las relaciones sociales y económicas. En ese sentido, sostuvo que la actualización normativa es una demanda sostenida de la ciudadanía y que el Congreso deberá dar el debate con responsabilidad.

Para la legisladora, hubo además un aspecto central para San Juan: la preponderancia otorgada a la energía y la minería dentro del esquema de desarrollo planteado por el Ejecutivo nacional. Picón fue enfática al aclarar que no se busca modificar la ley vigente en materia de protección ambiental, sino precisar competencias ya establecidas en la Constitución. “No se altera nada respecto al cuidado de la cuenca hídrica; por el contrario, se amplían los cuidados”, afirmó, al transmitir un mensaje de tranquilidad hacia la sociedad sanjuanina y hacia los inversores.

Mientras tanto, el único tema concreto en agenda inmediata es el debate por glaciares: audiencia pública, dictamen y eventual llegada al recinto. El resto de las reformas anunciadas todavía no ingresaron formalmente, pero la diputada entiende que marcarán el pulso legislativo de los próximos meses.

Así, Picón trazó una línea clara: diferencias en el estilo, pero respaldo al rumbo reformista que, según sostuvo, puede redefinir el marco jurídico y productivo del país.