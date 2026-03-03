Rob McEwen, presidente de McEwen Copper, se reunió con proveedores de San Juan en un encuentro organizado por el Ministerio de Minería de la provincia, en el marco de la PDAC 2026 que se desarrolla en Toronto, Canadá, y en la cual GRUPO HUARPE realiza una cobertura periodística exclusiva. Tras la bienvenida del ministro Juan Pablo Perea, el empresario canadiense —acompañado por Michael Meding, vicepresidente y gerente general del proyecto Los Azules— destacó el enorme potencial de Argentina como país minero, especialmente a partir del desarrollo del proyecto cuprífero ubicado en Calingasta.

Durante su exposición, McEwen señaló que, en un horizonte de entre 10 y 15 años, San Juan podría alcanzar niveles de producción de cobre muy significativos, impulsados por fuertes inversiones y un impacto económico multiplicador para la provincia.

No obstante, advirtió que Argentina todavía genera cautela entre inversores internacionales y subrayó la importancia de sostener reglas claras, estabilidad institucional y una relación de “asociación” entre el Estado y la industria. En ese sentido, remarcó que la minería es una actividad de largo plazo —en el caso de Los Azules con una vida útil proyectada superior a los 50 años— y que sus beneficios económicos pueden multiplicar cada dólar invertido en la economía, aunque también son frágiles si no existe previsibilidad y eficiencia en los procesos.

El empresario también alertó sobre la necesidad de evitar demoras regulatorias y trabas operativas que puedan afectar la “ruta crítica” de proyectos multimillonarios. Como ejemplo, mencionó el caso de Pascua-Lama, iniciativa que terminó paralizada tras enfrentar sobrecostos y conflictos regulatorios. Según explicó, situaciones de ese tipo pueden comprometer inversiones millonarias si no se garantiza un proceso ordenado y previsible.

McEwen insistió en que, si los proyectos mineros avanzan con reglas claras, los beneficios pueden traducirse en empleo calificado, salarios competitivos, estabilidad laboral y desarrollo para los proveedores locales.

En el plano internacional, el ejecutivo sostuvo que el mundo atraviesa una carrera por asegurar el suministro de metales estratégicos, en un contexto donde la participación de las acciones mineras en los mercados financieros se encuentra en niveles históricamente bajos. Esa situación, según explicó, podría anticipar una fuerte entrada de capital al sector en los próximos años.

En ese escenario, consideró que Argentina está ante una oportunidad histórica para posicionarse como un actor relevante en la producción de cobre si logra mantener el rumbo actual y consolidar un marco de previsibilidad para las inversiones.

Durante su intervención también defendió el impacto social que puede generar la minería. En ese sentido, mencionó aportes realizados en Toronto al sistema de salud y a la investigación científica, incluido el apoyo al científico Shinya Yamanaka, quien posteriormente fue reconocido con el Premio Nobel. Según explicó, los recursos generados por la actividad extractiva pueden reinvertirse en educación, ciencia y arte, generando beneficios duraderos para la sociedad.

Al cierre del encuentro, McEwen agradeció la participación de los proveedores sanjuaninos, dialogó con varios de ellos y se puso a disposición para seguir fortaleciendo el desarrollo de la cadena local de suministros.

Finalmente, confirmó que la prioridad actual de la compañía es avanzar en el estudio de factibilidad del proyecto Los Azules y conseguir financiamiento para su construcción, mientras continúan promoviendo el desarrollo de proveedores y programas de capacitación local. Con una fuerte inversión personal en la empresa y un salario simbólico, el empresario aseguró que su visión es de largo plazo: construir valor, atraer capital y demostrar que la minería puede generar riqueza sostenible para la sociedad.