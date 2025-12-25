Una intervención del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) derivó en la detención de un sujeto que tenía un pedido de captura vigente. El procedimiento ocurrió este jueves, sobre las 11, durante recorridas preventivas realizadas en la jurisdicción de la Comisaría 24ª.

Fuentes policiales destacaron que el detenido fue identificado como Carlos Rafael Molina, de 30 años, quien registraba un pedido de captura emitido el 29 de mayo pasado por el delito de robo simple. Además, aprehendieron a otro sujeto, de 25 años, quien iba de acompañante.

Las fuerzas policiales informaron que los efectivos detectaron la presencia de los sospechosos mientras patrullaban la zona y procedieron a su identificación. Tras constatar los antecedentes, se dio inmediata intervención a la UFI de Flagrancia, que dispuso su traslado a sede policial.