Un menor de 17 años fue aprehendido en Pocito luego de protagonizar un intento de robo en una vivienda ubicada en calle Quiroz y Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 16:40, cuando personal policial fue alertado sobre un sujeto que escapaba por el barrio Mendoza con varios elementos sustraídos.

Las cámaras de fotos que había robado el menor quien fue restituido a sus padres

Según informó la fuerza policial, el joven fue interceptado en la intersección de calles Cúneo y Juan Jufré. Al notar la presencia policial, arrojó una mochila dentro del jardín de una vivienda e intentó continuar su huida, pero fue rápidamente reducido. En el interior de la mochila se hallaron múltiples objetos, entre ellos cuatro cámaras fotográficas de distintas marcas (Havimen, Olympus, Canon y Kodak), ocho relojes, collares, pulseras, medallas religiosas y otros elementos de valor.

Una máquina de fotos instantáneas fue encontrada entre los objetos recuperados.

Momentos más tarde, se tomó conocimiento de que una mujer de apellido Padilla, de 29 años, domiciliada en la misma zona, había denunciado que un sujeto había roto una ventana e ingresado a su casa, sustrayendo los objetos que luego fueron recuperados.

Tras el reconocimiento de la víctima, se confirmó que el joven detenido, de apellido Lobos y domiciliado en el barrio Teresa de Calcuta, fue el autor del robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. Por disposición del secretario del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, doctor Carlos Ponce, se ordenó la entrega del menor a sus progenitores, previa acreditación de documentación y partida de nacimiento.