Ángel de Brito abandona la TV: a dónde y por qué se va

Ángel de Brito, una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, estaría preparando un giro rotundo y totalmente inesperado fuera del ámbito televisivo. El reconocido conductor de LAM ya tendría listo el camino para registrar un nuevo proyecto de entrevistas.

La información fue revelada por Ale Castelo en el programa Ya Fue Todo, indicando que el contenido es "confidencial", a pesar de que la producción corre a cargo de Mandarina, la productora histórica detrás de su trayectoria televisiva. Si bien el formato preciso y la estética visual no han sido anunciados públicamente, se sabe que se trataría de una serie de conversaciones íntimas, enfocadas en el mano a mano, muy distantes del ritmo ágil y panelista de LAM.

El nuevo ciclo constaría de ocho capítulos. Castelo detalló que la intención es clara: la producción buscará invitados de alto impacto que sin duda generarán gran atención mediática. Respecto a la selección de figuras, el periodista adelantó que “Son ocho capítulos… un poco rascando la olla, lo que está pensado es tener a ocho figuras fuertísimas para el rubro entrevistas”.

Aun cuando se desconoce qué plataforma de contenidos será la anfitriona del ciclo, ya que Castelo aseguró que la definición no ha sido anunciada o aún no está definida, De Brito ya habría dado su confirmación. Castelo sumó que “En este caso Ángel dijo que sí. Va a grabar ocho capítulos y ya empezamos a especular quiénes pueden ser”. En este marco de especulaciones, se mencionó el nombre de Marcelo Tinelli en Ya fue Todo como posible invitado.

Lo que sí estaría confirmado es el arduo trabajo de Mandarina para asegurar la presencia de las ocho figuras seleccionadas. Castelo señaló que “La productora está armando todo. Ya están hablando con algunos”, confirmando que el proyecto está más avanzado de lo que se podría suponer.