Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, murió en circunstancias sospechosas

El actor Peter Greene, ampliamente reconocido por encarnar villanos y criminales en películas destacadas de los años noventa, murió a sus 60 años. Greene fue encontrado sin vida en su apartamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York este viernes.

Gregg Edwards, su representante y gerente, confirmó la noticia, aunque no precisó la causa del deceso. Edwards relató que el hallazgo se produjo después de que la música se escuchara de forma continua en el apartamento del artista por más de 24 horas, lo que provocó una visita médica. El representante afirmó que había contactado a Greene pocos días antes de su fallecimiento.

La carrera de Greene se distinguió por su habilidad para dar vida a figuras oscuras y complejas. En 1994, interpretó a dos antagonistas inolvidables del cine moderno: Dorian Tyrell, el principal adversario de Jim Carrey en “La Máscara”, y Zed, el guardia de seguridad violador en la aclamada “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino. Estos roles lo establecieron como el rostro del villano cinematográfico de su época.

Edwards compartió su pesar y reconocimiento por el trabajo del actor, afirmando: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Además, destacó su lado humano: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

Más allá de sus éxitos comerciales, Greene protagonizó “Clean, Shaven” (1993), interpretando a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato en un papel exigente. Su trabajo fue alabado por la prensa especializada, destacando que el New York Times escribió que Greene elevó su personaje a “alguien convincentemente angustiado y volátil, alguien que ni siquiera tuvo que cortarse en pedazos para llamar la atención del público”.

En otras producciones notables, Greene fue Redfoot en “The Usual Suspects”, el intermediario que alerta al grupo criminal sobre el asalto central de la trama. También tuvo un papel relevante en “Training Day” como el detective Jeff, miembro de una brigada corrupta. En una escena memorable de ese filme, antes de recibir un disparo con un chaleco antibalas para simular un enfrentamiento, el actor pronunció la línea: “Bésame, cariño”.

Nacido el ocho de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene comenzó su trayectoria en la actuación a los veinte años en la ciudad de Nueva York. A lo largo de los años 2000 y 2010, Peter Greene siguió activo en la industria, aunque con menor visibilidad, participando en proyectos de cine y televisión. A Greene le sobreviven una hermana y un hermano.