El diputado provincial Federico Rizo reivindicó el papel que desempeñó el bloquismo para garantizar estabilidad política durante el primer tramo de la gestión de Marcelo Orrego. En una nueva edición del Café de la Política, el legislador repasó los episodios que, según su mirada, pusieron a prueba la gobernabilidad y en los que el partido de la estrella decidió respaldar al Ejecutivo sin exigir contraprestaciones.

Rizo recordó que, apenas iniciado el actual gobierno, el debate sobre el Fondo de Emergencia Municipal (FEM) se convirtió en un punto crítico. Un sector del peronismo impulsó la idea de incluir esos recursos dentro de la distribución general de la coparticipación, lo que habría quitado al Ejecutivo una herramienta clave para administrar situaciones extraordinarias en los municipios. “A principios de la gestión hubo un acompañamiento clave del bloquismo al gobierno por los FEM, que el peronismo quería que se repartiera con el resto de la coparticipación, y era quitarle una herramienta importante al gobernador. Eso marca que siempre trabajamos en pos de San Juan”, afirmó.

El legislador profundizó esa idea al referirse al tratamiento legislativo que tuvo lugar en diciembre de 2023, al decir que “esto fue votado por legisladores que en la gestión anterior habían confeccionado la ley de coparticipación y determinado que este fondo estuviera a tiro del Ejecutivo, pero días después cambiaron de opinión”. Para Rizo, esos movimientos revelaron un escenario político complejo que exigía señales claras de respaldo institucional. Si bien reconoció que el episodio no ponía en riesgo inmediato la gobernabilidad, sí lo interpretó como un síntoma de tensión creciente: “A ver, no era que eso dejaba sin gobernabilidad a la provincia, pero sí una muestra de que lo que venía podía ser realmente complejo. El Ejecutivo necesita las herramientas, necesita las leyes y si no tiene los diputados es muy difícil gobernar”.

El diputado también enfatizó que la posición del bloquismo no respondió a negociaciones por cargos ni acuerdos de conveniencia, sino a un compromiso histórico del partido con la estabilidad institucional. En este punto, señaló que el liderazgo de Luis Rueda y el acompañamiento previo de los diputados bloquistas ya anticipaban esta línea de trabajo: “El bloquismo siempre está en un lugar que ayuda a la provincia y lo hizo antes de firmar como socio del frente oficialista. Ya Luis Rueda junto a nuestros diputados venían acompañando este proyecto provincial en momentos donde realmente la gobernabilidad estaba en jaque, sobre todo al principio de esta gestión”.

De cara al futuro inmediato, Rizo aseguró que el partido mantendrá esa conducta política, privilegiando la estabilidad por encima de las diferencias partidarias. “Esta postura nunca se hizo a cambio de un cargo o de alguna cuestión así, sino de trabajar a favor de San Juan y así lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.

