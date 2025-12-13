Acusaron a un mariachi de filmarse mientras abusaba sexualmente a menores

La investigación contra el cantante de un grupo mariachi sanjuanino, detenido desde junio último por el abuso sexual de dos niñas, reveló otros actos aberrantes. Los testimonios de las presuntas víctimas, de 14 y 10 años, señalaron que el hombre también las filmaba durante los ultrajes, según fuentes judiciales.

Esta terrible información provino de la investigación dirigida por la fiscal Ingrid Schott preparatoria, arrojando datos aterradores. Las presuntas víctimas aseguraron que, además de abusarlas sexualmente, Pérez grababa con su celular todas esas escenas, reveló una fuente judicial. La mayor de las chicas declaró que sufrió violaciones desde los 12 a los 14 años. La otra contó que el hombre la ultrajó durante el último año.

Todo esto fue expuesto el viernes 12 de diciembre en una nueva audiencia en la causa contra el mariachi Eduardo Guillermo Pérez, de 41 años y con domicilio en La Bebida. En función de esas nuevas pruebas, una ayudante fiscal de la UFI ANIVI pidió ampliar la imputación contra el artista. A la acusación de abuso sexual con acceso carnal reiterados y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guardia, se le acumuló en concurso real el delito de corrupción, agravada por las edades de las víctimas.

El mariachi sanjuanino se encuentra preso desde el 7 de junio último a raíz de la denuncia presentada por la madre de esas menores. La mujer relató que mantuvo una relación sentimental con Pérez y, en ocasiones, este se quedaba en su casa de Capital e incluso cuidaba a sus hijos. Según la imputación, en esas oportunidades en que ella se iba a trabajar y Pérez permanecía en la vivienda, este aprovechaba para someter sexualmente a las niñas.

Pérez fue acompañado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega, quien se opuso a la prórroga de la prisión preventiva y cuestionó las nuevas imputaciones. Pese a la oposición de la defensa, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi hizo lugar al pedido de la fiscalía en relación a la ampliación de la imputación y también resolvió extender la detención del artista hasta febrero del año pasado.