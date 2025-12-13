Abogado sanjuanino fue acusado de abuso sexual contra la esposa de un compañero

Una nueva polémica sacude el Foro de Abogados de San Juan: un profesional que supo ocupar un lugar allí, Daniel Humberto Jaime Ovalles, fue denunciado por el abuso sexual de la esposa de un colega y decidió ejercer su propia defensa. Pese a la imputación por el delito de abuso sexual simple, el letrado se declaró inocente, acusando a la presunta damnificada de orquestar un montaje.

La denuncia fue radicada en la UFI CAVIG en noviembre último, pero el hecho habría ocurrido en junio de este año. La presunta víctima contó que todo sucedió en la puerta de su casa, ubicada en Capital, cuando Jaime Ovalles se presentó buscando a su esposo. Ella le respondió que su pareja no estaba, pero fue a buscar una lapicera y papel porque él le insistía en querer tener su número.

La ayudante fiscal Pérez Lloveras de UFI CAVIG relató a la magistrada de Garantías que, al ingresar la mujer a buscar el anotador, el ahora imputado se le acercó por atrás, la apoyó y le tocó los senos. La víctima se quedó paralizada y sin reaccionar, y en ese momento Jaime Ovalles se dio a la fuga.

La mujer guardó silencio durante meses, hasta que la situación con el imputado explotó el 3 de noviembre. Ese día, Ovalles y otros profesionales fueron a su casa por una causa civil, ya que el abogado tenía mucho contacto con el esposo de la denunciante. Cuando la pareja de la damnificada salió a hablar, dijo que solo entraría una arquitecta. Jaime Ovalles habría respondido “Voy a ir igual” de manera prepotente.

Fue esta situación la que quebró a la mujer, quien estaba triste, y al ser consultada por su marido, le contó todo lo sucedido en junio. Inmediatamente, se presentó la denuncia. Una psicóloga describió que, al momento de la declaración, la mujer presentaba angustia, vergüenza y mucha incertidumbre.

Daniel Humberto Jaime Ovalles decidió autodefenderse en la causa en su contra. Escuchó la imputación y manifestó ser inocente; y se dirigió a la denunciante de “hacer un circo”. El abogado negó todo, expresando que se trata de una falsa denuncia, y recordó que a la mujer “se la conoce por hacer presentaciones falsas” y dio el ejemplo de causas que se tramitaron en el juzgado de familia. Acusó a la presunta damnificada de querer “cercenar su carrera profesional”.

Además, el imputado deslizó una motivación detrás de la acusación, dando a conocer que él ahora está trabajando en una causa en contra del esposo de la denunciante, buscando desalojarlos de la casa donde están viviendo. Finalmente le expresó a la jueza Celia Maldonado de Álvarez que desestime y/o archive la causa.

A pesar de la defensa del imputado y la presencia de su familia en apoyo, la jueza Celia Maldonado de Álvarez formalizó la causa, imputando al letrado por abuso sexual simple, y dictó un plazo de seis meses de investigación. El abogado quedó en libertad.