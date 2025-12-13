Europa experimenta un brote de gripe H3N2 impulsado por la variante K de influenza A que es el más anticipado y severo registrado en la última década. La propagación comenzó entre tres y seis semanas antes de lo habitual, generando una presión extrema sobre los sistemas de salud en países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia. En Inglaterra se prevén hasta 8.000 hospitalizaciones semanales, y en España, la incidencia se multiplicó por diez respecto del mismo periodo del año anterior.

La preocupación se intensifica dado que la variante K de H3N2 presenta múltiples mutaciones en la proteína de hemaglutinina, lo cual incrementa su capacidad de contagio y reduce la eficacia de las vacunas actuales. Estas mutaciones permiten que la variante evada en parte la inmunidad generada por campañas de vacunación anteriores e infecciones previas. La médica argentina Marta Cohen explicó que esta variante es “mucho más contagiosa” y “genera una incidencia un 56% mayor” que el año pasado. El brote comenzó en Australia y Nueva Zelanda en agosto antes de expandirse rápidamente por Europa, detectándose casos en más de 30 países. A pesar de que no se ha comprobado que cause cuadros más graves, sí provocó un notorio aumento de hospitalizaciones.

Los especialistas coinciden en que la circulación del virus de la influenza se ve complicada por la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2. La gripe por esta variante se caracteriza por fiebre alta de aparición súbita, tos seca, dolor de garganta, fatiga intensa, malestar general y síntomas digestivos. No obstante, el cansancio y los dolores musculares severos resultan especialmente marcados en esta temporada.

Ante el adelanto y severidad de la ola gripal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es obligatorio redoblar las medidas preventivas. Los grupos con mayor probabilidad de sufrir complicaciones concentran la mayor tasa de hospitalización y mortalidad por gripe. Por ello, especialistas insisten en la vacunación de adultos mayores, niños menores de cinco años, embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud.

La infectóloga Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología, insiste en la necesidad de la inmunización anual, aun cuando se hayan recibido dosis previas, y subraya: “No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza”.

Aunque en Sudamérica no se han detectado casos de la variante K de H3N2 hasta el momento, el riesgo de importación está latente debido al movimiento de turistas y viajeros. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) confirma que en Argentina se encuentra disponible una amplia variedad de vacunas antigripales (trivalente y cuadrivalente), aprobadas por ANMAT y recomendadas por la OMS. La Dra. Obieta señala la ventaja regional: “Nuestra ventaja es ver el diario de ayer, lo que ya pasó en Europa. Así, podemos anticiparnos y protegernos mejor”.

Las vacunas disponibles, que mantienen una eficacia de alrededor del 65% para prevenir formas graves de la enfermedad, son la mejor herramienta para evitar internaciones y muertes. Para limitar la transmisión, el refuerzo de medidas preventivas es fundamental, incluyendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la ventilación regular de ambientes cerrados y la recomendación de no asistir al trabajo, escuela o reuniones ante la presencia de síntomas gripales. Se recomienda adelantar la campaña de vacunación antigripal en Argentina al mes de marzo, para proteger a la población vulnerable antes del posible arribo del virus en el otoño austral.