Cecilia Ávila: "Vamos a trabajar por incluir a todos los trabajadores en el Sindicato de Empleados de Comercio"

Cecilia Ávila encabeza la lista Roja que competirá el 22 de diciembre para quedar al frente de la conducción del sindicato de empleados de comercio.

La dirigente aseguro que uno de los principales objetivos que buscara cumplir en caso de llegar a la conducción del gremio de los mercantiles será lograr que los trabajadores se reincorporen a las pilas de el sindicato.

Es que según la dirigente de los últimos años se viene observando notable éxodo de los afiliados es que mientras hace unos años había poco más de 5000 trabajadores de comercios afiliados al sindicato ahora que van poco más de 2500.

Ávila opino que este fenómeno tiene múltiples causantes por un lado la crisis económica presentada por la pandemia qué causó el cierre de gran cantidad de comercios o el despido de parte del personal.

Pero además a esto se suma que hay muchos trabajadores que si en actividad pero que optaron por dejar el sindicato.

"Se han producido muchas desafiliaciones y esto puede tener que ver con un cambio en las condiciones de diferentes servicios que ofrecía al sindicato y que ahora ya no se presentan esto hizo que algunos trabajadores optarán por dejar de pertenecer a la institución", opinó Ávila.

En cuanto a los objetivos que persigue en caso de llegar a la conducción del sindicato, Ávila explicó que tienen múltiples proyectos a realizar a corto y largo plazo por un lado se buscara mejorar en el camping en dónde se necesitan muchas refacciones también se buscara recuperar algunos servicios con los que contaban los socios.

A esto se suma que Ávila pretende realizar una ronda de visitas en los lugares de trabajo de los empleados para conocer en primera persona cómo es la realidad de los trabajadores y si se respetan sus horarios y cumple con las vacaciones y si se cumple con toda la legislación laboral vigente.

Sobre las condiciones de trabajo de los empleados del sector la referente opinó que se vive en realidad es muy diversa. Aclaró que en los grandes supermercados y cadenas que que trabajan a nivel nacional por lo general si se respetan las normativas vigentes las realidades totalmente diferente en los comercios más chicos.

"Hay empleadores que no respetan las vacaciones del sus trabajadores que no cumplen con el pago de los aportes inclusive hemos llegado a saber de casos de personas que escondieron a sus trabajadores en negro para que no fueron encontrados durante inspecciones", aseguro Ávila quién se comprometió a trabajar para poner fin a esta situaciones de irregularidad.

Pero esto no es todo, porque además la candidata, quién encabeza fórmula junto a David Castro, aseguró que han notado que "hay comercios en los que más allá del cumplimiento o no de la normativa vigente no se respeta el trabajo del empleado de comercio. No se tiene en cuenta el sacrificio que realiza para poder cumplir acabadamente su función", opinó Ávila quién se comprometió a trabajar para ayudar a la toma de conciencia por parte de los empleadores como de la comunidad en general.