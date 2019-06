Cecilia Román recibió su distinción en Macao por sus defensas mundiales

La sanjuanina María Cecilia Román, campeona mundial categoría Gallo, viajó a la ciudad de Macao, China, para asistir a la 36ª Convención Anual de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se llevó a cabo en el espectacular hotel Wynn Palace Cotai.

La distinción recibida se otorga a los campeones que defendieron tres veces o más su título; tal reconocimiento es a través de la entrega de un anillo de campeonato FIB, tal su denominación.

“Fue una experiencia diferente a todas que me permitió conocer muchísimas cosas. Pude conocer a las autoridades de la FIB y promotores como Sampson Lewkowicz, ex promotor de ‘Maravilla’ Martínez y Al Haymond, actual de Manny Pacquiao. También conocí campeones del mundo, principalmente de Europa y Asia, aunque algunos faltaron por sus compromisos; por ejemplo Claressa Shields y Katie Taylor, a quienes me hubiera encantado conocer”, expresó la sanjuanina.