ElectroFans 2025 se posiciona como una de las promociones más esperadas del calendario comercial argentino, enfocada en brindar a los consumidores la posibilidad de acceder a celulares baratos y otros productos tecnológicos con importantes descuentos y facilidades de pago.

Este evento, que se realiza del 1 al 8 de septiembre, reúne a las principales marcas y tiendas de electrónica del país, como Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone y On City. Las ofertas están disponibles tanto en locales físicos como en plataformas online, ampliando su alcance a nivel nacional.

Durante esta semana, los compradores pueden aprovechar descuentos que llegan hasta el 45% sobre el precio de lista, además de opciones de financiación en cuotas sin interés que se extienden hasta 12 o incluso 18 cuotas, según la tienda y la tarjeta de crédito utilizada. Bancos como Banco de la Nación Argentina, Santander, Banco Macro y BBVA participan con promociones exclusivas que incluyen reintegros y cuotas adicionales sin interés.

Para quienes buscan celulares baratos, ElectroFans 2025 presenta una oportunidad única para renovar equipos o adquirir tecnología de última generación a precios accesibles. Por ejemplo, en la tienda digital de Frávega, uno de los comercios participantes, se ofrecen modelos con descuentos que superan el 30%:

Motorola Edge 50 Fusion: precio con descuento de $539.999,01 (33% menos), en 6 cuotas de $114.095,15. Cuenta con 256GB de almacenamiento, 8GB de RAM, cámara de 50MP y resistencia IP68.

Samsung Galaxy A15 LTE: con un 31% de descuento, queda en $299.999, disponible en 12 cuotas sin interés de $24.999,92 con Banco Nación y en 6 cuotas sin interés con diversas tarjetas. Incluye pantalla Super AMOLED de 6,5", cámara principal de 50MP y batería de 5000 mAh.

TCL 50 5G: precio final de $189.999 tras un 32% de descuento, con opciones de 12 cuotas sin interés. Destaca por su batería de 5010 mAh y cámara selfie de 32MP.

Tecno Pova 6: con un 33% de rebaja, cuesta $399.999 y puede pagarse en 12 cuotas sin interés. Su batería es de 6000 mAh y posee cámara principal de 108MP.

Para aprovechar al máximo las promociones, se recomienda planificar la compra investigando previamente los modelos, comparando precios y verificando que los descuentos sean reales para evitar precios inflados. Además, es importante analizar las especificaciones técnicas para asegurarse de que el equipo se ajuste a las necesidades personales.

También es fundamental revisar el costo financiero total (CFT) de las cuotas sin interés para confirmar que no existan cargos ocultos y consultar las políticas de devolución y garantía de cada tienda, ya que pueden variar y afectar la experiencia postventa.

Con un calendario definido y promociones exclusivas, ElectroFans 2025 representa una excelente oportunidad para adquirir celulares baratos y otros dispositivos tecnológicos en condiciones accesibles y con facilidades de pago adaptadas a diferentes presupuestos.