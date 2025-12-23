En la noche del 24 de diciembre, mientras muchas mesas se preparan para la cena de Nochebuena, César Mathias Aballay saldrá a recorrer distintos puntos de San Juan para entregar comida caliente a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa alcanzará a unas 270 personas y se realizará de manera directa, casa por casa.

“La idea es brindarle una comida caliente a todas estas personas”, explicó Aballay, docente y padre de una adolescente de 13 años. La entrega comenzará alrededor de las 22.30 y se extenderá hasta cerca de la medianoche. “Vamos a arrancar un poco más temprano porque se fue sumando gente y el trabajo es mucho”, detalló.

Publicidad

El operativo no contempla una cena comunitaria en un solo lugar. “No es una cena donde la gente tiene que ir; nosotros vamos hasta las casas. Si una familia no se puede mover, es más fácil que yo llegue”, señaló. Las viandas incluirán empanadas, pan, bebidas y productos típicos de la mesa navideña, además de pequeñas bolsas con mercadería básica. También se entregarán, según cada caso, ropa por talles, calzado y algunos juguetes en buen estado para los niños.

Según relató el docente, la ayuda llega a distintos puntos de la provincia, desde barrios de Chimbas, Pocito y Rawson hasta zonas de Capital y sectores cercanos a avenida Libertador. “A veces se piensa que la necesidad solo está en los lugares más visibles, pero no es así”, señaló. Y agregó: “Hay familias que parecen estar bien, pero puertas adentro pasan momentos muy difíciles”.

Publicidad

La iniciativa comenzó como una acción pequeña. “Yo arranqué pensando en 50 personas, con 50 docenas de empanadas, y después se fue dando solo para más familias”, contó. Con el correr de los días, comenzaron a sumarse donaciones de vecinos y comerciantes. “Uno acercó una docena, otro un paquete de mercadería, otro ropa. La voluntad humana es una sola”, dijo.

El recorrido se realizará con la ayuda de un pequeño grupo de colaboradores. “Somos tres o cuatro los que vamos a preparar la comida y repartir en los distintos puntos para entregárselo, pero vamos a llegar”, aseguró. El combustible y gran parte de la logística corren por cuenta propia. “Todo esto es a pulmón”, subrayó.

Publicidad

Una vez finalizada la entrega y concluida la recorrida, César regresará a su casa, donde lo esperará su familia para brindar por Navidad y compartir una noche de conexión, con el corazón pleno por haber ayudado a quienes no pudieron.

La iniciativa continúa recibiendo donaciones hasta último momento. “Si alguien tiene mercadería, ropa o juguetes y no puede acercarlos, yo voy y los busco”, afirmó. El objetivo es claro y concreto: “No le solucionamos la vida a nadie, pero si podemos darles un poco de alivio en Nochebuena, vale la pena”.

Cómo ayudar

Para ayudar con comida, mercadería, juguetes y/o ropa, podés comunicarte al número de César Mathias Aballay: 2646 734104.